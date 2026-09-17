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КНДР отхвърли международните призиви за ядрено разоръжаване

17 септември 2026, 6:08 часа 575 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
КНДР отхвърли международните призиви за ядрено разоръжаване

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, отхвърли международните призиви за ядрено разоръжаване, определяйки ги като "празен шум" и заявявайки, че ядреният статут на режима е "абсолютен", съобщава "Йонхап". Тя направи тези изявления, докато във Виена, Австрия, тече 70-ата редовна сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Още: Северна Корея обвини САЩ за струпване на ядрени оръжия

Ще се откажат ли от ядрените оръжия?

Конференцията изрази загриженост относно разрастващия се ядрен капацитет на Северна Корея и призова Пхенян да се откаже от програмата си за ядрени оръжия по пълен, проверим и необратим начин, в съответствие с Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО).

Преди началото на сесията агенцията публикува и доклад на генералния директор на МААЕ относно гаранциите за сигурност по отношение на Северна Корея, в който се описва значително увеличение на капацитета на Пхенян за обогатяване на уран и разширяване на основните му ядрени съоръжения.

Сестрата на севернокорейския лидер отхвърли призивите, като ги нарече "празен шум - нищо изненадващо и нищо ново".

"Колкото и отчаяно МААЕ и Западът да провеждат периодични срещи и да говорят за ядрено разоръжаване по предварително зададен сценарий, те не могат да повлияят на волята и способността на КНДР да предприеме всички необходими мерки за защита на висшите интереси на държавата", заяви тя.

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"Позицията на КНДР като държава с ядрено оръжие е абсолютна и не може да бъде променена с нищо", изтъкна тя, като добави: "Реалността, в която ядреният статут на КНДР е трайно утвърден както фактически, така и юридически, не може да се промени дори и малко. Никой и нищо не може да върне назад съдбоносните промени в силата и позицията на КНДР, нито да ги предотврати в бъдеще."

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Ядрени оръжия ядрено оръжие Северна Корея КНДР
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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