Левски ще задържи още звезди на "Герена"

След перфектното начало на сезона за Левски, "сините" претърпяха спад във формата си, като записаха три поредни мача без победа. Паузата за срещи на националните отбори дойде в подходящото време за тях. Не само в спортно-техническо отношение, но и що се отнася до някои събития извън терена. След нейния край, в Левски отново ще започнат да преговарят със звездите си за нови договори, твърдят колегите от "Мач Телеграф".

Левски вече преподписа с някои играчи

За да запази облика на отбора си, Левски работи усилено по въпроса с договорите на футболистите. От началото на сезона със сините преподписаха основни играчи като капитанът Кристиан Димитров, Гашпер Търдин, Кристиан Макун, Алдаир, Светослав Вуцов и Стивън Стоянчов. Но договорите на някои от футболситите важат до лятото на 2027 г. Това означава, че от началото на новата година, когато до изтичането на контрактите остават по-малко от 6 месеца, футболситите ще могат совбодно да преговарят с други клубове, които да ги привлекат като свободни агенти.

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С приоритет са Евертон Бала, Майкон и Мустафа Сангаре

Играчите на Левски, чиито договори изтичат през следващото лято са Еветон Бала, Майкон, Оливер Камдем, Мустафа Сангаре, Асен Митков и Радослав Кирилов. Очакванията са "сините" да уредят отношенията си първо с Бала, Майкон и Сангаре, тъй като са по-важна част от състава на Хулио Веласкес. Но това не означава, че те не искат да задържат и Кирилов, Митков и Камдем. Други играчи, които може да преподпишат с Левски скоро са Акрам Бурас и Армствонг Око-Флекс. И двамата имат договор със "сините" до 2028 г.

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