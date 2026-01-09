Любопитно:

Левски си връща бразилец, който продаде за милиони

Колегите от „Мач Телеграф“ съобщиха, че е много вероятно Уелтън да се завърне в Левски. През последните часове в социалните мрежи се изписа много а консенсусът е общ: бразилецът почти със сигурност ще се завърне на „Герена“. Според информациите нападателят вече се е разбрал с Левски за условията по договора му и остава само ръководството на „сините“ да се разбере с настоящия клуб на крилото Гамба Осака.

Уелтън игра две години и половина за Левски

Уелтън вече изкара един престой в Левски. Той пристигна в България от родната Бразилия със свободен трансфер през пролетта на 2022 г. и изкара две години и половина на „Герена“. За този период той изигра 79 мача във всички турнири за „сините“, като вкара 17 гола и даде 11 асистенции. С Левски Уелтън спечели Купата на България през сезон 2021/22.

Уелтън

Гамба Осака ще продава футболисти

Бразилското крило напусна „Герена“ в посока Япония през есента на 2024 г. Гамба Осака плати три милиона евро на Левски тогава и откакто е там, Уелтън е изиграл 53 мача, в които е вкарал 6 гола и е дал 11 асистенции. Освен това той е и един от най-бързите играчи в Япония, но Гамба ще търси промени и затова ще продава футболисти, дори и на по-ниски цени. Въпреки това феновете искат да остане, тъй като е един от техните любимци. Спред сайта „Transfermarkt“ в момента бразилецът е оценен на 1.5 милиона евро.

Николай Илиев
