Левски срещу Милан: Историята е категорична, но "сините" имат какво да помнят

Левски изтегли Милан за един от съперниците си в основната фаза на Лига Европа, а жребият върна спомените към дългата история между двата клуба. "Сините" и италианският гранд са се срещали шест пъти в евротурнирите, като Милан има категорично предимство, но в историята остават няколко любопитни момента.

Левски няма победа срещу Милан в шест мача

Първата среща между двата отбора е през 1967 година в турнира за Купата на носителите на национални купи. Милан печели убедително с 5:1 в Италия, но Левски успява да измъкне престижно 1:1 в реванша в София. Именно в този сблъсък се ражда една от най-паметните индивидуални истории. Георги Аспарухов - Гунди вкарва и двата гола на Левски срещу Милан в това съперничество, по един в двата мача.

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Следващата среща между двата клуба е повече от десетилетие по-късно. През сезон 1978/79 те се изправят един срещу друг в турнира за Купата на УЕФА. Левски отново завършва 1:1 у дома, но в Милано губи с 0:3 и отпада.

Последният сблъсък е през сезон 1988/89, когато Левски, тогава носещ името Витоша, среща Милан в Купата на европейските шампиони. "Сините" губят с 0:2 в София, а реваншът на "Сан Сиро" завършва 5:2 за домакините. Любопитното е, че българите успяват да вкарат два пъти в Италия - чрез Сашо Начев и Николай Илиев.

Така общият баланс е 6 мача, 4 победи за Милан, 2 равенства и нито една победа за Левски, при голова разлика 5:17. Сега, почти 38 години след последната им среща, двата клуба отново ще се изправят един срещу друг.

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