Левски – Университатя: Кога и къде да гледаме първия мач от втория квалификационен кръг на Шампионска лига

Левски посреща днес Университатя Крайова в първи мач от втория квалификационен кръг на Шампионска лига. Срещата е от изключителна важност и за двата тима, които през миналия сезон спечелиха титлите в България и Румъния. Причината е, че продължаването напред ще гарантира на победителя участие в основната фаза на третия по сила турнир на Стария континент – Лига на конференциите.

Левски – Университатя: Начален час и ТВ

В първия квалификационен кръг на Шампионска лига Левски преодоля първенеца на Босна и Херцеговина – Борац Баня Лука. Първият мач завърши при резултат 1:1, но в реванша в София „сините“ бяха безкомпромисни и се наложиха над съперника с категоричното 4:0,

Университатя пък достигна до този етап от турнира, след като в първия квалификационен кръг елиминира беларуския Витебс след две победи – 1:0 и 4:1.

В колко часа започва мачът между Левски и Университатя?

Двубоят между Левски и Университатя Крайова ще се проведе тази вечер като ще стартира в 20:30 часа. Срещата ще се играе на стадион „Георги Аспарухов“ в София, който се очаква да бъде пълен за мача.

Коя телевизия ще дава двубоя между Левски и Университатя?

Мачът между Левски и Университатя ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчи срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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