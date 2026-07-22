Конфликтът се разраства: САЩ унищожиха военни цели в Иран, експлозии разтърсиха Техеран (ВИДЕО)

Ударите срещу Иран са приключили, съобщи Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ). Те са били насочени срещу военни оперативни центрове, морските способности на Иран, хангари за самолети, складове за безпилотни летателни апарати и военна логистична инфраструктура. "Ударите имат за цел да продължат да подкопават способността на Иран да заплашва търговското корабоплаване в Ормузкия проток", се посочва в публикация на американските сили в "X".

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СЕНТКОМ съобщи, че Иран е нападнал над 30 търговски кораби, преминаващи през морския път. "Необоснованите нападения са изложили на опасност стотици невинни моряци и са нарушили свободата на корабоплаване", се посочва в публикацията.

За първи път от началото на последната ескалация на конфликт в столицата Техеран бяха задействани системите за противовъздушна отбрана, като в североизточната част на града са се чули експлозии.

Иранската новинарска агенция ИРНА съобщи за експлозии в Бушер в Югозападен Иран, където се намира единствената действаща атомна електроцентрала в Иран, както и за удари в района на град Сирик в Южен Иран и северозападната част на страната.

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Събитията през тази нощ може би показват, че ескалацията на конфликта навлиза в нова фаза. Предишните атаки срещу столицата се състояха в началото на юни, преди повече от месец, когато израелските сили нанесоха удари по цели в града в отговор на ирански ракетни атаки.