Мащабен удар по руска петролна инфраструктура: Гори база в Армавир (ВИДЕО)

Мащабна вълна от атаки с дронове през изминалата нощ порази стратегическа енергийна и логистична инфраструктура в Руската федерация и окупираните територии. Пожар е избухнал в петролна база в Армавир след атака с повече от 16 безпилотни летателни апарата, съобщиха градските власти.

"Днес Армавир стана обект на една от най-мащабните атаки. Петролната база в Северната промишлена зона беше атакувана от над 16 безпилотни летателни апарата. Според службите за спешна помощ ударът е предизвикал пожар в обекта, като засегнатата площ достига около 800 квадратни метра", се посочва в съобщение на администрацията.

Градските власти съобщиха, че са мобилизирани мнаго техника и над 40 служители на Министерството на извънредните ситуации за справяне с последиците. „Специалисти работят активно за овладяване на пламъците и предотвратяване на по-нататъшното разпространение на пожара“, допълниха от администрацията.