Мадуро се изправя пред съда в САЩ през 2027 г.

Сваленият от власт президент на Венецуела Николас Мадуро и прокурорите от Министерството на правосъдието на САЩ предложниха юни 2027 г. за начало на наказателния процес срещу него по обвинения в наркотрафик. Съвместното предложение беше представено в молба до съда преди изслушването по делото, насрочено за днес във федералния съд в Манхатън.

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Окръжният федерален съдия Алвин Хелърстийн, който разглежда делото, трябва в крайна сметка да определи графика. Страните посочиха в подаденото заявление, че е възможно да поискат промени в графика.

Мадуро управляваше Венецуела авторитарно години наред начело на социалистическо правителство. По-рано тази година той и съпругата му бяха заловени във венецуелската столица Каракас при операция на американските специални части.

САЩ обвиниха Мадуро в наркотероризъм. Твърди се, че той е използвал длъжността си, за да улесни контрабандата на хиляди тонове кокаин в САЩ, като за тази цел е участвал в сговор с наркотрафикантите и лично е печелил от схемата.