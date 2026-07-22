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Пентагонът разкри цената на войната с Иран (ВИДЕО)

22 юли 2026, 6:18 часа 1180 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Пентагонът разкри цената на войната с Иран (ВИДЕО)

Войната на САЩ в Иран досега възлиза на 37,5 млрд. долара. Това съобщи по време на изслушване пред Конгреса шефът на Пентагона Пийт Хегсет. Това представлява увеличение с близо 8 млрд. долара спрямо последната публично оповестена оценка на разходите. Хегсет заяви пред законодателите, че сумата включва и окачваните разходи до 30 септември.

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Това е първият път, в който Хегсет, който се яви пред Комисията за приемането на законопроекти по бюджета в Сената на САЩ заедно с председателя на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ генерал Дан Кейн, отговаря публично на въпроси на законодателите, откакто американските сили възобновиха операциите си срещу Иран в началото на този месец.

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Хегсет обясни, че без спешно увеличение на финансирането ще се наложи да бъдат ограничени някои военни учения. "Има текущи и бъдещи учения, които ще трябва да бъдат съкратени, ако бюджетните ни нужни не бъдат задоволени и то спешно", подчерта Хегсет в отговор на въпрос на сенаторката от щата Мейн Сюзън Колинс, която оглавява Комисията за приемането на законопроекти по бюджета в Сената, относно потенциалното въздействие на недостига на средства, като защити искането за допълнително финансиране в размер на 67 млрд. долара за Пентагона.

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Пентагона Пийт Хегсет война Иран
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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