Кой има имен ден днес, 22 юли 2026 г.

На 22 юли 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Мадлен, Мадлена, Магдалена, Магда, Миглена и производните им. Личността на св. Мария Магдалена неправилно се обърква с други жени, за които повествуват Евангелията. Света Мария Магдалина била родом от Мангала, на брега на Галилейското езеро. Смесването на различни жени с името Мария е особено разпространено на Запад, среща се и в нашумелите филми "Страстите Христови" на Мел Гибсън, "Кодът Да Винчи" от Дан Браун и други произведения. То се дължи на непознаване на Св. Писание.

Църковен празник на 22 юли: Поличбата, която вещае лош късмет и нещастие

Пожелания

Този ден е твой! Само за теб! Нека бъде празник на любовта, приятелството, светлината и сбъднатите мечти! Празнувай до зори и нека споменът за това вълшебство те топли през всичките ти дни!

Имени дни 2026 г.

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Бъди здрав, щастлив, усмихнат, устремен и признат от хората, на които държиш! Нека в този ден всяко пожелание към теб се изпълни с цялата си сила на добрината и любовта!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана!

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни през юли 2026 г.

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