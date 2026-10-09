Локомотив Пловдив е в беда: Продължава търсенето на нов собственик

Локомотив Пловдив се намира в доста лошо състеояние, и то не само на футболния терен. Освен, че започнаха сезона по разочароващ начин, "смърфовете" са в трвожно състояние на всички нива. В официална позиция, публикувана в социалните мрежи, от клуба дадоха актуална информация, като съобщха, че водят разговори с лица, които да поемат собствеността на Локомотив Пловдив, но все още няма конкретна договорка.

Локомотив Пловдив: "Христо Крушарски се е оттеглил"

Ето какво написаха от Локомотив Пловдив: "Уважаеми локомотивци, в продължение на предходното ни изявление и предвид въпросите, които продължават да вълнуват черно-бялата общност, считаме за необходимо да внесем допълнителна яснота относно настоящото функциониране на ПФК Локомотив Пловдив и усилията за осигуряване на неговата издръжка. Както вече беше обявено, г-н Христо Крушарски се е оттеглил от финансирането и оперативната дейност на клуба. Въпросът със собствеността върху акциите остава отворен, като към настоящия момент се водят разговори със заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването им.

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"Искаме всеки привърженик да знае"

В тази ситуация държим да подчертаем нещо изключително важно - приходите от продажбата на билети за домакинските срещи и останалите постъпления от дейността на клуба са предназначени за текущата издръжка и ежедневните нужди на ПФК Локомотив Пловдив. Искаме всеки привърженик да знае, че средствата, които постъпват от подкрепата на феновете, остават в полза на клуба и са от съществено значение за покриването на неговите текущи разходи. В настоящия момент всеки закупен билет има реален принос за нормалното функциониране на Локомотив.

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"Наясно сме, че доверието не се печели с думи"

Не можем да се ангажираме с конкретен срок за намирането на нов собственик, нито да подценяваме трудностите, пред които сме изправени. Можем обаче да уверим всички, че се полагат усилия за осигуряване на необходимите средства и за намиране на устойчиво решение за бъдещето на клуба. Наясно сме, че доверието не се печели с думи, а с действия. Затова ще продължим да поддържаме открит диалог с черно-бялата общност и да бъдем максимално прозрачни относно ситуацията. През годините привържениците на Локомотив неведнъж са доказвали, че в най-трудните моменти клубът може да разчита на тях.

Не приемаме тази подкрепа за даденост. Днес повече от всякога е необходимо да бъдем единни, защото всеки билет, всяко присъствие на стадиона и всяка форма на подкрепа са пряка помощ за самия Локомотив".

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