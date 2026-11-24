Андрей Гюров остро разкритикува решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна за прекратяване на мандата на кмета Благомир Коцев, като заяви, че зад хода стоят задкулисни интереси и опит за подмяна на вота на гражданите. В публикация във Facebook той подчерта, че казусът надхвърля партийните рамки и засяга самата справедливост и демократичния избор.

ОЩЕ: Благомир Коцев посочи кой ще е временен кмет на Варна и каква е целта да бъде отстранен

Според Гюров моментът на решението на ОИК е показателен, тъй като то е дошло броени часове след приемането на общинския бюджет и оттеглянето на два проекта от него. Той обърна внимание и на съдебната оценка за задържането на Коцев. "Вчера ОИК-Варна реши да прекрати мандата на Благомир Коцев заради отсъствията му, докато е бил в ареста. Това се случи само няколко часа след гласуването на бюджета на града и отстраняване на два конкретни проекта от него. Съдът вече обяви първоначалното задържане на Благо за незаконно, а днес се прави опит той да понесе отговорност за незаконните действия на държавата. Това е подмяна не просто на един кмет, това е подмяна на понятието за справедливост", категоричен е той.

Гюров припомня и че "зад Благо стои изборът на хиляди варненци". "Този избор не е по-малко важен от този на всеки друг български гражданин. И защитата му е въпрос на демокрация, а не на партийна принадлежност", добавя той.

ОЩЕ: Зам.-кметът на Варна посочи тунела под Морската градина и три имота като повод за свалянето на Коцев

Гюров заяви пълната си подкрепа за Благомир Коцев и предупреди, че подобни действия подкопават общественото доверие. "Заставам зад Благо, защото тези действия ясно демонстрират задкулисните действия на определени кръгове, рушат доверието в обществото и поставят демократичния избор под заплаха. Демократичният избор на гражданите не може и не трябва да бъде заложник на ничии интереси", завършва Гюров.