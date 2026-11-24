Джуд Белингам е на път да подпише нов договор с Реал Мадрид, който се очаква да го превърне в един от най-високоплатените футболисти в Европа. Настоящият му контракт на стойност 12.5 милиона паунда след данъци е валиден до 2029 г. От кралският клуб са категорични, че искат да продължат работата си с английския национал.

Реал Мадрид на финалната права за новия контракт на Джуд Белингам

Преговорите за удължаване на престоя му в Мадрид са започнали още пред септември и вече са на финалната права. Очаква се новото спорозумение да бъде до 2031 г., като Белингам ще получи подобрени условия, които да го поставят наравно със съотборника му Винисиус Жуниор. Той който подписа нов договор миналото лято, оценяван на около 500 000 паунда седмично след данъци.

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Англичанинът се превърна във важна фигура за мадридчани след пристигането си през юли 2023 г. Новото споразумение е знак за доверието на ръководството към 23-годишния полузащитник и за желанието на клуба да запази ядрото си от водещи играчи за следващите сезони.

Реал Мадрид вече поднови договорите на турското крило Арда Гюлер, както и на френския национал Орелиен Чуамени, като техните споразумения са до 2032 г. В напреднала фаза на преговори са и разговорите с Феде Валверде.

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