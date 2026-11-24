Астрономи откриха централна черна дупка в древна галактика, която расте по-бързо от самата галактика. И това е много странно.

Откритието на учените за черните дупки в ранната Вселена

В съвременната Вселена се смята, че централните черни дупки растат със същата скорост като галактиките, в които са родени. Астрономите все още не са обяснили откриването на свръхмасивни черни дупки в ранната Вселена, които очевидно не са имали време да натрупат маса. Сега астрономите откриха още едно странно нещо: черна дупка в древна галактика е набирала маса много по-бързо от галактиката си. И такъв растеж е отвъд възможното, според теоретичните модели. Резултатите от изследването са публикувани на сървъра за препринти arXiv, пише Phys.

Астрономи са изследвали много далечната галактика MARTA 3887 с космическия телескоп Webb и са я наблюдавали такава, каквато е била преди 12 милиарда години, около 1,8 милиарда години след раждането на Вселената. Всички доказателства сочат, че това е млада галактика, активно образуваща звезди.

Получените данни също така позволиха да се установи, че в центъра на тази галактика има свръхмасивна черна дупка, чиято маса е почти равна на масата на черната дупка в центъра на Млечния път, което вече изглежда необичайно за толкова ранен период от историята на Вселената.

Предишни изследвания показват, че за разлика от днешните централни черни дупки в галактиките, такива обекти в ранната Вселена може да са имали маса, която е била твърде голяма в сравнение с масата на галактиката, в която са се намирали. Това означава, че в ранната Вселена централните черни дупки може да са нараствали по-бързо от масата на своите галактики.

Сега учените са открили такава черна дупка. Масата ѝ е около 3,3 милиона пъти по-голяма от масата на Слънцето. В същото време масата на звездите в галактиката MARTA 3887 е около 145 милиона слънчеви маси. Тоест, масата на черната дупка достига около 2,3% от масата на всички звезди в галактиката. Това е около 100 пъти повече, отколкото в съвременните галактики. Оказва се, че черната дупка наистина е набирала маса по-бързо от млада галактика, където всяка година се раждат звезди с обща маса от пет до девет слънчеви маси.

Как точно е възможно това? Симулациите показаха, че черната дупка е нараснала само чрез абсорбиране на околната материя, а не чрез сливане с други черни дупки.

Ако растежът на черната дупка е започнал около 100 милиона години след Големия взрив, тогава скоростта на растеж, в зависимост от началната маса на черната дупка, надвишава максимално възможната стойност в теоретичните модели с диапазон от 30% до 570%. Това е трудно да се обясни досега.

От друга страна, астрономите подчертават, че този обект би могъл да бъде и нещо друго, а не само черна дупка. Като се има предвид, че радиацията от химични елементи и звезди на древната галактика е преодоляла разстояние от 12 милиарда светлинни години, астрономите може да грешат относно природата на открития странен обект.

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