НАТО прилича на кошер без пчела-майка – потънал в хаос и заради това в невъзможност да се защити от растяща заплаха така, както може. Вчера, 23 ноември, Алиансът имаше спешна среща в Брюксел заради три паднали в Полша руски крилати ракети и в крайна сметка решението как да помогне на поляците се заключва в ТОВА, ПРОЧЕТЕТЕ: Руски ракети в Полша: НАТО взе решение как да помага

Вътрешните спорове в НАТО: Смъртно опасни

"Това, срещу което бих се противопоставил, е всички държави (в Европа) да имат свои собствени армии, работещи заедно в НАТО, а освен това да има и голяма европейска структура. Защото тогава, ако Путин атакува, първо ще ни трябват две или три седмици, за да се споразумеем кой какво ще прави, а след това той вероятно ще се озове в Ротердам, преди да сме решили. Няма принципен проблем срещу европейска армия. Но отново, не виждам това да се случи скоро. Не мисля, че има голям натиск за това" - думи на генералния секретар на НАТО Марк Рюте на фона на засилващ се натиск и от страна на Доналд Тръмп да има "промяна на европейската архитектура за сигурност". А Рюте, да напомним, хвали при всяка възможност Тръмп, но сега говори наобратно – ОЩЕ: Украйна да е защитена като в НАТО, а Европа да е без сегашния НАТО: Налудничава идея на Тръмп за мир с Русия

NATO's Rutte: What I would counsel against is to have all the nations having their own military working together in NATO, and then on top of that having a big European structure. Because then, if Putin attacks, we will first need two or three weeks to agree who will do what, and then he will probably end up in Rotterdam before we have decided. There is no principal problem against a European military. But again, I don't see it happening soon. I don't think there is a big push for it. — Clash Report (@clashreport) November 23, 2026

И колко видимо е шизофренното поведение на Рюте можете да се уверите от други негови думи, пак казани в Брюксел на 23 ноември: "Все още е малко странно, че при 600 милиона души, живеещи на европейската територия на НАТО, ние сме толкова прекалено зависими и разчитаме прекалено на държава, която е на 8 часа полет оттук, с 340 милиона души население, за да се защитим срещу 140 милиона руснаци. Това е в дългосрочен план, неустойчиво". Тоест, НАТО трябва все пак да се промени, но да не се върви сега към отделна европейска структура – тогава какво?

NATO's Rutte: It is still a bit strange that with 600 million people living in European NATO territory, we are so much overdependent and overreliant on a country eight hours flying from here, with 340 million people, to defend ourselves against 140 million Russians. That is, longer term, not sustainable. — Clash Report (@clashreport) November 23, 2026

Само че единственият член на ЕС с ядрено оръжие – Франция, е на прага на голяма политическа промяна. Догодина, напролет, ще има избори за нов президент и крайнодясната Марин Льо Пен след години на политически унижения изглежда този път има реален шанс да спечели. И тя вече руши всичко важно, което Франция поддържа като курс в сферата на сигурността при сегашния си президент Еманюел Макрон. Льо Пен твърдо обяви, че френското ядрено си е френско и няма да бъде споделяно с никого – при положение, че точно Макрон започна инициатива за френски ядрен щит в Европа като основа на алтернатива на военен съюз на Стария континент, който да го освободи от зависимостта на доминирания от САЩ Северноатлантически алианс (НАТО):

Marine Le Pen: France's nuclear force is French. It will remain French, and we will share it with no one because it belongs to the French people. https://t.co/DOXtjZWGxY — Clash Report (@clashreport) November 23, 2026

Льо Пен изглежда прозрачна и по най-важния въпрос за сигурността на Европа в момента – войната в Украйна и това руският диктатор Владимир Путин да не я спечели. На директен въпрос дали ще нарече Путин военнопрестъпник, тя каза, че това е крайно изявление и пречат на необходимостта да бъде постигнат мир. Така Льо Пен без да се крие влиза в реториката на точно тези политически кръгове в Европа, които отдавна са близки до Путин и за които периодично излизат данни, че са свързани с режима му не само по симпатии, ами и защото сиренето е с пари. Пример в това отношение е набиращата силна подкрепа в Германия крайнодясна „Алтернатива за Германия“. Думите на Льо Пен за Путин хем контрастират, хем допълват тези на директора на АНС Джей Клейтън. Клейтън оправда Доналд Тръмп – политик от тестото на Льо Пен, че Путин не е приятел на Америка, но било подходящо американският президент да каже на Путин, че му е приятел "в контекста на разговорите между трите най-големи ядрени сили за сдържане". А Льо Пен директно се обяви против влизането на Украйна в ЕС "при всички случаи" и добави, че го казала на украинския посланик във Франция, но Франция подкрепяла Украйна – ОЩЕ:

Q: Would you call Vladimir Putin a war criminal? Marine Le Pen: Such sweeping statements are actually ridiculous, and they run counter to the need for peace. https://t.co/ERxbFAGbms — Clash Report (@clashreport) November 23, 2026

The US Director of National Intelligence has stated that Putin is "not America's friend in Ukraine. Not at all. Not at all." During an interview with Jonathan Karl, he initially defended President Trump's description of Putin as a "friend," arguing that the term was appropriate in the context of discussions involving the United States, Russia and China about avoiding nuclear conflict. When pressed on whether Putin was actually America's friend, he drew a distinction over Ukraine. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 23, 2026

🇫🇷 Marine Le Pen, who could replace Macron in just a year, is categorically opposed to Ukraine joining the EU She currently leads in polls among French voters. — NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2026

Засега Германия подкрепа без задръжки Украйна – 11,5 млрд. евро военна помощ от Федералната република за нападнатата от Путин държава през 2026 година. Ще продължим, планираме да сме водещи в помощта за Украйна през 2027 година, обеща германският външен министър Йохан Вадефул. Но лидерът на "Алтернатива за Германия" (АзГ) Алис Вайдел се закани, че когато (ако) партията ѝ поеме властта в Германия, ще ореже "прекомерното харчене за военни цели" и ще спре помощта за Украйна, наред с намаляване на германските вноски в бюджета на ЕС и ограничаване на отделяните пари за зелена политика. Явно имаме пари за всичко, навсякъде, за всяка държава и НПО, но не и за нашия народ – не и за пенсионерите, за данъкоплатците, настоя Вайдел в познат и печеливш стил на популизъм, без да отваря и думичка какво ще плаща Германия, ако армията на Владимир Путин се настани изцяло по границите на Източния фланг на НАТО. Съпредседателят на АзГ Тино Хрупала подчерта, че в Германия има 1,2 млн. украинци и когато отпаднели условията те получават убежище (бежански статус), ще трябва да се връщат в Украйна. Същото се отнася до агфанистанци и сирийци.

German Foreign Minister Wadephul: For Germany, it is clear where we stand. We will continue our unwavering support for Ukraine. We plan to stay in a leading role in supporting Ukraine over the winter and in 2027. https://t.co/08kcAv2BWo — Clash Report (@clashreport) November 23, 2026

German AfD Leader Alice Weidel: We will make cuts amounting to tens of billions in excessive defense spending, sharply reduce payments to the EU, and stop payments and weapons deliveries to Ukraine. https://t.co/iCFc7lhaO8 — Clash Report (@clashreport) November 23, 2026

German AfD Leader Alice Weidel: We cannot continue redistributing money to Ukraine or to some Brazilian rainforest fund worth a billion. Apparently, there is money for everyone, everywhere, for every country and for NGOs, but not for our own people. Not for pensioners, not for taxpayers, not for those paying social security contributions. Only for foreign countries, and perhaps even for subsidizing Chinese electric cars. — Clash Report (@clashreport) November 23, 2026

AfD co-leader Tino Chrupalla: There are 1.2 million Ukrainians, 900,000 Afghans and 500,000 Syrians who have arrived since 2015. And of course, when the grounds for asylum cease to exist, these groups of people will have to leave again. https://t.co/TpxGCY0ILh — Clash Report (@clashreport) November 23, 2026

Целенасочените послания на политици-популисти като Вайдел обаче звучат по-силно от казваното от хора като Рюте, който си противоречи в основни тези. А той призовава за повече подкрепа и помощ за Украйна при всеки инцидент с руски почерк в Европа. "Това е най-добрата ни реакция", каза генералният секретар на НАТО. И нито дума как сигурността на Европа рязко ще се подобри, ако в състава на НАТО влезе най-силната сега и най-опитната на бойното поле армия, а именно – украинската: Зеленски на срещата на НАТО: Защо да се измислят сложни гаранции за сигурност, когато може просто да ни приемете? (ВИДЕО)

NATO's Rutte: For every incident in Europe, more support for Ukraine, not less support for Ukraine. It's the best reaction we can give. https://t.co/gMpHpwkWVx — Clash Report (@clashreport) November 23, 2026

И докато в Европа и НАТО разломите стават по-големи, финландското издание Yle публикува нови сателитни снимки, които показват, че Путинова Русия е разрушила много сгради в гарнизона си в Каменка тази година и е започнала ново строителство. Каменка, на около 60 км от финландската граница, е дом на 69-та мотострелкова дивизия. Сега се планира там да бъдат дислоцирани до 11 000 войници. Базата, която се изгражда, ще се намира в Карелския провлак и е била известна като Каукярви, когато районът е принадлежал на Финландия. В базата е предвиден нов център за бойна подготовка и за стрелба, с оградени с насипи стрелбища. Русия възстанови Ленинградския военен окръг през 2024 година, с указ на Путин, като официалното обяснение е, че това е отговор на влизането на Финландия и Швеция в НАТО. А те влязоха там, защото Русия нападна Украйна.

Усилията за истински мир не дават плодове

"Предложихме стъпки за деескалация и спиране на огъня на Русия дузина пъти. Никога не сме били тези, които да вдигат залозите (чрез военни действия). Но за съжаление Русия не ни дава никакъв мирен отговор. И въпреки това, сме уверени, че в тази война ще защитим независимостта си и ще защитим европейския начин на живот", подчерта украинският президент Володимир Зеленски. В дневния си обзор ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, подчертава, че Кремъл игнорира последното засега предложение за примирие на Зеленски, за 15 населени места в Херсонска и Запорожка област (Раденск, Костохризово, Хола Пристан, Стара Збуровка, Нова Збуровка, Хладковка, Велики Копани, Кардашинка и Велика Кардашинка в Херсонска област и Камянско, Верхня Криница, Василовка, Маячка, Златопол и Днирпорудно в Запорожка област), където да бъдат изведени цивилни както стана в Олешки. Вместо това Кремъл иска хуманитарна мисия в Константиновка, която руската армия още не е превзела (ОЩЕ: Путин пробва да превземе Константиновка с примирие, защото не става по военен път) и пак пусна Дмитрий Медведев да отправя познати заплахи за използване на ядрено оръжие, ако руската национална сигурност бъде застрашена. Германският канцлер Фридрих Мерц подкрепи Зеленски с думите, че Европа винаги е готова да преговаря с Русия. Само че не и в Москва, както официално казаха от ЕК – ОЩЕ: ЕК представи 22-ри пакет санкции срещу Русия: Който се е бил за Путин в Украйна, няма да види виза за ЕС (ВИДЕО)

Zelensky: We have offered Russia steps to reduce the fighting dozens of times. And we have never been the ones to raise the stakes. But unfortunately, Russia still gives us no peaceful response. And despite this, we are confident that we will protect our independence and defend the European way of life in this war. — Clash Report (@clashreport) November 23, 2026

Germany's Chancellor Merz: Europe is ready to negotiate with Russia. Peace talks are expected to take place again soon at the adviser level, in a format involving Ukraine, Russia, Europe and the United States of America. These could, for example, take place again in Abu Dhabi. https://t.co/oWolD9KAU4 — Clash Report (@clashreport) November 23, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

След хакерския пробив в Росстат, продължават да излизат данни и медийни материали за страшните загуби на руската армия в човешка сила в Украйна, които обаче не са достатъчни за Путин да спре войната. Не по-малко от 720 000 руски войници са убити там, пише "Медиазона" точно на база тези изтекли данни от Росстат. Заедно с руската редакция на BBC, "Медиазона" поддържа поименен списък с убитите в Украйна войници, като събира данни като некролози, деактивирани данъчни номера в Русия, свидетелства от роднини, преди да потвърди смъртен случай. И съвпадението между данните на двете медии и изтеклата от Росстат информация е 95%! А според Financial Times, пак на база данните от Росстат, поне 1229 руски войници са се самоубили в Украйна досега – 235 през 2023 година, 300 през 2024 година и 371 през 2025 година. „Докато си говорим, Украйна убива и инвалидизира по около 50 000 руски войници месечно. Във войната във Виетнам, за 14 години са убити 58 220 американски войници“, констатира Рюте – ОЩЕ: Хакери разкриха: Над 1100 непълнолетни руснаци може да са загинали на фронта в Украйна досега

NATO Secretary General Mark Rutte: "Right now, Ukraine is killing or severely wounding up to 50,000 Russians - mostly men - every month. For comparison, over the 14 years of the Vietnam War, the US lost 56,000 people." It is worth noting that during the Vietnam War, 58,220 American service personnel were officially killed, whilst a further 153,300 were wounded. — WarTranslated (@wartranslated) November 23, 2026

Съгласно официалната информация на украинския генщаб, публикувана сутринта на 23 ноември, през изминалото денонощие (на 22 ноември) е имало 161 бойни сблъсъка спрямо 149 на 21 ноември. Според последната налична информация руснаците са хвърлили 250 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 4 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 1865 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 385 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 7475 FPV дрона, което е с около 500 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

18 руски пехотни атаки е имало в направлението от Торецк към Константиновка през последните 24 часа, 15 – в Покровското направление. 13 руски пехотни атаки е регистрирал украинският генщаб в направлението от Гуляйполе на запад, в Запорожка област. Обаче в Купянското, Краматорското и Ореховското направление не е осъществена нито една руска пехотна атака за последното денонощие и има само по 1 в Южнослобожанското и Олександриевското направление. За Южнослобожанското направление Z-каналът „Рибар“ с половин уста признава ефекта от украинската операция "Мечи капан" - имало вече доказателства за украински контраатаки при Симоновка. Украинският военен канал "Офицер" коментира, че времето в Украйна вече е лошо, почнало е да вали сняг и това съсипва логистката, както и операции с по-тежка военна (бронирана) техника.

Trabajo de la Unidad de Sistemas No Tripulados "Phoenix"🇺🇦. Hay un Pion, un Grad, un TOS-1A, un Capricornio-1 (MLRS Kozerog-1), vehículos, rusos, vehículos blindados https://t.co/ZAph4BLkH3 https://t.co/dQWI6tCS6z — Manu (@PuenteUribarri) November 22, 2026

(КАРТА) Z-канали признават, че в пограничния район на Суми нещата не вървят по план за руската армия. Конкретно става въпрос за пограничните села Юнакова и Басковка, като дори руски военнопропаганден телеграм канал като "Архангел Спецназ" признава за Юнакова, докато се мъчи да успокоява, че не навсякъде било така. Обаче "Беларусский силовик" брои Басовка за загубена. За сметка на това Осми военновъздушен щурмови корпус на украинската армия официално отрече, че има украински пробив в Курска област, село Нови път, както почнаха да шумят през последните около 48 часа различни канали в Телеграм. Официално за последните 24 часа в пограничния район на Суми (Севернослобожанско направление) има само 3 руски пехотни атаки.

А за Крим нещата става все по-зле. След разрушаването на една от арките на Кримския мост от украинските ракети и дронове, основният логистичен път от Русия дотам, магистралата "Новорусия", става все по-зловещ Път на смъртта:

The land route to occupied Crimea has come under the constant threat of Ukrainian drone attacks. Following the damage to the road section of the Crimean Bridge, Russian logistics have faced additional difficulties. https://t.co/6rQM3btgDP — WarTranslated (@wartranslated) November 23, 2026

Ukraine is stepping up strikes on Russian logistic routes in southern occupied Crimea after the road part of the Kerch Bridge collapsed. #Ukraine https://t.co/KS6MQrHS4u — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 23, 2026

ОЩЕ: Проблем назрява пред украинската отбранителна промишленост. Германия със знаков ход, за да няма ескалация с Русия (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 96 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 64 от тях са били реактивни. 73 са свалени, 45 от тях са били реактивни. На 13 места в Украйна е имало удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи. Руското военно министерство се похвали с извадена от строя ел. подстанция в Днипро (спрени са трамваите и тролеите там), пристанищна инфраструктура в Измаил и щети по товарен кораб югозападно от Одеса – ОЩЕ: Въздушна тревога в Полша, убити и ранени в Запорожие и руски кораб с "Шахед"-и на парчета (ВИДЕО)