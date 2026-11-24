Има предложение отстрана на Гърция украинското зърно да се изнася с влакове през Румъния и България до пристанище Александруполис. За това съобщават медии в южната ни съседка.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис подкрепя пътния маршрут от Одеса през Констанца и Варна до Гърция. Централната връзка ще е пристанище Александруполис, като може да се използва и пристанището в Солун.

Според плана ежедневно през Румъния и България могат да преминават от 2 до 3 товарни композиции с украинско зърно.

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За трансфера от Гърция към останалите европейски и световни пазари ще се разчита на силния потенциал на гръцкото корабоплаване.

Ключов въпрос, особено за железопътната връзка обаче, е планираното затваряне на моста Русе-Гюргево над Дунав от април до декември 2027 г. Мостът е в участъка България - Румъния от планирания маршрут.

Напрежението в Черно море създава несигурност за морските маршрути и принуждава търговците да търсят алтернативни пътища, което усложнява планирането на доставките, предаде БНР.

В същото време става ясно, че железопътната връзка от Александруполис през България и Румъния до Украйна има потенциал да се използва и в посока до Киев за снабдяване с необходими стоки след приключване на войната.

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Според експерти железопътният проект има шанс да компенсира блокадите на черноморските украински пристанища.