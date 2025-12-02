Вчера стана баща, а днес посвети гол на рожбата си: Делев вкара, Локо София влезе в топ 8

Локомотив София постигна важен успех с 2:1 при визитата си на Монтана в двубой от 18-ия кръг на Първа лига. На "Огоста" Спас Делев откри резултата в 19-ата минута и отпразнува попадението с биберон, посвещавайки го на новородената си рожба ден по-рано. През втората част Борис Димитров възстанови паритете. Не след дълго Красимир Станоев върна аванса на "червено-черните". Отборът на Станислав Генчев събра 23 точки на осмата позиция. Монтана е предпоследен 15-и с 14 пункта.

Локо София победи Монтана

Срещата започна с опасно положение пред Ачемпонг, който стреля извън целта от изгодна позиция. В 19-ата минута станалият ден по-рано баща Делев изненада Васил Симеонов с шут от воле. Стражът не реагира по най-добрия начин, а топката премина голлинията за 0:1. Към края на първата част претенции на столичани за дузпа заради игра с ръка на Мартин Михайлов не бяха уважени. Малко преди почивката Величков изби изстрел на Тунгаров.

🔴⚫️ ГООООЛ! 1-0 за “Локомотив”! ⚽️ Спас Делев открива резултата в 19-ата минута с топовен изстрел от воле с левия крак! #НапредЖелезни #ЛокомотивЗаНасЕВсичко Posted by ФК Локомотив София 1929 on Tuesday, December 2, 2025

В началото на второто полувреме Костадин Илиев се отличи с важна намеса при удар на Делев към опразнената врата от Симеонов, който бе излязъл неразчетено. В 59-ата минута Димитров се възползва от грешна преценка на Джуниет Али за една дълга топка и с прецизен шут изравни резултата. Отговорът не закъсня. Лясков намери Делев, който продължи топката напред. Тя стигна до Станоев, а халфът с плътен удар се разписа за 1:2.

Последва период на битка. В 82-рата минута Райън Бидунга бе изгонен за втори жълт картон за нарушение срещу Филип Ежике. До края момчетата на Нанков така и не създадоха нещо по-интересно.

