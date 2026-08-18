"Най-лошото събитие, което централата е преживявала": Взрив до АЕЦ "Запорожие"

Дрон се взриви на автобусна спирка, посещавана от персонала на украинската атомна електроцентрала в Запорожие, убивайки един човек и ранявайки сериозно трима други, съобщи френският вестник Le Monde.

Дрон се взриви на автобусна спирка, посещавана от персонала на украинската атомна електроцентрала в Запорожие, убивайки един човек и ранявайки сериозно трима други, съобщи френският вестник Le Monde, позовавайки се на информация на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) във вторник.Агенцията на ООН, отговорна за мониторинга на ядрената енергия, заяви в прессъобщение, публикувано в социалната мрежа X, че директорът на централата е описал инцидента като „най-лошото събитие, което централата някога е преживявала“.

The IAEA has been informed that a drone exploded at a bus stop used by staff travelling to the Zaporizhzhya NPP at around 06:00 today. The ZNPP Director informed the IAEA team that the explosion caused 16 casualties among staff and subcontractors, including one death and three… pic.twitter.com/lSGinUpFj7 — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) August 18, 2026

Ранени служители на централата

Цитирайки директора на централата, МААЕ добави, че експлозията, която е станала около 6:00 ч. сутринта, е ранила общо 16 души, включително персонал и изпълнители. Поддържайки строг неутралитет от началото на конфликта, агенцията се придържа към докладваните факти и избягва директното посочване кой е отговорен за удара. ОЩЕ: Киев отрече обвиненията, че стои зад убийството на главния инженер на Запорожката АЕЦ

Напрежението около АЕЦ "Запорожие"

Руските сили превзеха централата, най-голямата в Европа с нейните шест реактора, през първите седмици след нахлуването им в Украйна през февруари 2022 г., и оттогава всяка страна редовно обвинява другата в извършване на действия, които компрометират ядрената безопасност.

Сред последните военни инциденти, водоснабдяването на части от електроцентралата беше засегнато през юли.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призова „военните командири, отговорни за тези действия, както и всички, които атакуват атомни електроцентрали и/или техния персонал, незабавно да сложат край на тези неприемливи действия". ОЩЕ: "Атакуването на ядрени обекти е като игра с огъня": МААЕ с остра реакция след удара по "Запорожие"