Руските олигарси развързаха кесиите: Ето колко дариха за войната на Русия в Украйна

Големите руски бизнесмени преведоха стотици милиарди рубли във федералния бюджет след призива на руския диктатор Владимир Путин за доброволни вноски в хазната на фона на рекорден дефицит, пише The Moscow Times в Telegram. Искането на Путин изтече в руското издание The Bell, което от свои източници научи за закрита среща с водещи бизнесмени в Русия, на която руският диктатор е предложил на олигарсите "доброволно" да финансират войната в Украйна. Срещата се е състоя през март след конгреса на Руския съюз на индустриалците и предприемачите.

Някои бизнесмени откликнали на искането на Путин още на самата среща. Например, руският сенатор и предприемач Сюлейман Керимов обещал да внесе 100 милиарда рубли, друг виден бизнесмен също потвърдил, че ще внесе своята лепта, но не разкрил точната сума, казват източниците.

Колко са трансферите към бюджета

Към средата на август трансферите възлизат на 383,69 милиарда рубли, пише Ведомости, позовавайки се на данни от Електронния бюджет.

В същото време, преди срещата на Путин с представители на бизнеса през март, вноските в хазната от неправителствени организации възлизат на 15,6 милиарда рубли.

"Факт е, че руският бизнес помага на бюджета", каза Александър Шохин, ръководител на Руския съюз на индустриалците и предприемачите (РСПП). В същото време той подчерта, че не се говори за прехвърляне на конкретни суми, а самата помощ е изключително "доброволна".

Въпреки това, източници от списание "Експерт" съобщиха, че правителството очаква да получи около 300 милиарда рубли под формата на доброволни вноски от бизнеса до края на годината. Шохин също каза, че бизнесмените са превеждали средства не само от корпоративни, но и от семейни средства. ОЩЕ: Путин подкани руските олигарси "доброволно" да финансират войната в Украйна: Кой колко ще даде