Ръководството на Лудогорец е набелязало бразилски нападател за трансфер в тима. Става въпрос за 22-годишния офанзивен футболист на Флуминензе Джон Кенеди. Това съобщиха американските медии.

Джон Кенеди се превърна в герой за бразилския гранд, след като отбеляза победния гол за Флуминензе във финала на Копа Либертадорес срещу Бока Хуниорс. Нападателят обаче изпадна в немилост, след като бе отстранен от тима, тъй като заедно със свои съотборници си викнаха компаньонки по време на лагер.

For those curious, St. Louis CITY was not the only one to inquire about JK as mentioned in the article. The other clubs are: Real Betis, Krasnodar, Genk, Ludogorets, Braga, and more recently, Toluca. Remember, the only club that made a formal offer was Lyon.