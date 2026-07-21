Пече се нов звезден трансфер в Разград: Лудогорец стартира преговори с Бешикташ за национал на Камерун

Ръководството на Лудогорец е стартирало преговори с колегите си от турския гранд Бешикташ за национал на Камерун. Става въпрос за 26-годишния дефанзивен полузащитник – Жан Онана. Това разкриха медиите в югоизточната ни съседка. Според информациите в момента двата клуба обсъждат вариантите за преминаване на халфа на „Хювефарма Арена“. Първият е с директен трансфер, а вторият – отдаване под наем с опция за закупуване.

Жан Онана е оценен на 1 милион евро

Жан Онана има договор с Бешикташ до лятото на 2027-ма. Според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената на камерунския национал е 1 милион евро. Сумата не е проблем за Лудогорец, но „орлите“ имат конкуренция за подписа на полузащитника в лицето на турския Еюпспор и кипърския Арис Лимасол. Въпреки това разградчани се надяват, че ще успеят да финализират трансфера на футболиста в следващите няколко дни.

🚨🦅 Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda 6 oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.



▫️ Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Jean Onana, Al Musrati, João Mário ve Can Keleş, yeni sezon planlamasında yer almıyor.



(Fanatik) pic.twitter.com/zfby5wdkJx — BJKrapor (@bjkrapor1903) July 21, 2026

Кариерата на дефанзивния халф

Онана стартира кариерата си в школата на камерунския Нкуфо. След това той става част от академията на португалския Лейсоеш. Халфът носи екипите на Лил, Мускрон, Бордо и Ланс, преди да бъде продаден от последния тим на Бешикташ срещу 4 милиона евро. В последните години полузащитникът е отдаван под наем на Олимпик Марсилия и Дженоа, където прекарва изминалия сезон. За националния отбор на родината си Жан Онана има 14 двубоя. Той бе част от състава на Камерун, който участва на последното издание на Купата на африканските нации.

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