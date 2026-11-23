В настоящия бюджет за здравеопазване болничната помощ получава увеличение от 8,3%, докато средствата за извънболничната помощ нарастват с около 20%. Това създава риск от задълбочаване на кадровия проблем в болниците, недостиг на средства за нова апаратура и иновации. Това коментира д-р Цветелина Спиридонова, председател на Комитета по здравеопазване към КРИБ. По думите ѝ това е може би първият бюджет за последните 7-8 години, който по време на Тристранния съвет не е получил нито категорична подкрепа без резерви, нито категоричен отказ за подкрепа. „Това показва, че той съчетава някаква еквилибристика и умереност и вероятно има известни промени“, посочи тя.

Увеличението на средствата за извънболнична помощ

Д-р Спиридонова определи като един от позитивите в бюджета увеличението на средствата за извънболничната помощ. Тя обясни, че здравеопазването функционално се дели на болнична и извънболнична помощ, но в България извънболничният сегмент има четири отделни направления – специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), медико-диагностични дейности (МДД) и дентална помощ.

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„Всички твърдят, че за доболнична помощ традиционно в България се дават много по-малко средства, отколкото за болнична помощ. А не е така, защото българският доболничен сегмент е разделен на четири подсегмента“, обясни тя.

Специализираната извънболнична помощ обхваща лекарите със специалност, които работят в диагностично-консултативни центрове и медико-дентални центрове. Първичната извънболнична помощ включва общопрактикуващите лекари. Медико-диагностичните дейности обхващат лабораториите, скенерите и ядрено-магнитните резонанси, които се извършват извън болниците. Четвъртото направление е денталната помощ.

По думите ѝ всички тези четири направления получават увеличение от 5-6% в настоящия бюджет. Общото увеличение за извънболничната помощ е около 20%, докато при болничната помощ то е в рамките на 8,1-8,3%.

Друг положителен момент според нея е отделянето на 8 милиона от средствата за извънболнична помощ за профилактична дейност. „И в ПИМП, т.е. при личните лекари, и в СИМП, т.е. при специалистите, и в денталната помощ, и в медико-диагностичните дейности има по 3 милиона заделени само за профилактика“, посочи д-р Спиридонова.

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Тя подчерта, че профилактиката е изключително важна, но пациентите, които не са получили адекватна или достатъчна помощ и лечение в извънболничната помощ, на практика постъпват в болниците.

Болниците остават с ограничени средства за развитие

Според д-р Спиридонова болниците получават все по-ниско финансиране, което създава сериозни проблеми за тяхната дейност. Тя посочи, че увеличението на болничния бюджет е 8,3%, но при отчетена инфлация от 6,1% реалното увеличение на средствата е около 2,2%.

„На практика това означава близки до нулата капиталови вложения, иновации, нова апаратура. Всички контрагенти на болниците ще пострадат от това. Но преди всичко пациентите ни. Ние не можем да осигурим новостите в медицината“, заяви тя.

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По думите ѝ недостатъчното увеличение на средствата ще ограничи възможностите на болниците да купуват нова апаратура и да развиват кадрите си чрез специализации. „Втората голяма последица е, че, бидейки най-големият работодател в здравеопазването, болниците ще бъдат в абсолютна несъстоятелност да повишат адекватно заплащането към своите кадри. Хроничното недофинансиране на болниците се задълбочава и нещата стават критични“, предупреди д-р Спиридонова.

Тя обърна внимание и на необходимостта болничните структури да бъдат поддържани в готовност, дори когато не функционират активно. „Ние трябва да си дадем сметка, че издържането на една болнична структура в готовност е изключително скъп лукс. И да си дадем сметка, че следващата голяма катастрофа ще бъде поета от болница, която не е активно функционираща, но която е в готовност. И ние не можем да закараме нашите пострадали по кабинети и в поликлинични структури“, коментира тя.

Според нея болничното звено е част от националната сигурност и не трябва непрекъснато да се говори за недофинансиране на извънболничната и свръхфинансиране на болничната помощ.

Кадровият проблем в болниците се задълбочава

По време на разговора беше поставен и въпросът за разликите между частните, държавните и общинските болници, както и за достъпа на пациентите до медицинска помощ през нощта. Д-р Спиридонова заяви, че по принцип не е имало проблем между частните, държавните и общинските болници заради различната им собственост, тъй като те функционират по един и същи механизъм. „Къде ще отиде пациентът е въпрос на негов избор, а болничният мениджмънт е задължен да осигури 24-часова болнична помощ“, посочи тя.

Според нея обаче проблемът с медицинските кадри става все по-сериозен. Причината е, че лекарите и медицинските сестри виждат увеличаването на средствата за извънболничната помощ и масово напускат болниците, където натоварването е по-голямо и има денонощни и празнични дежурства. „Отиват в извънболничната помощ, отварят кабинет и работят до 5 часа“, обясни тя.

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Д-р Спиридонова припомни случай от времето на министър Хинков във Враца, когато дете с пневмония и тежка дихателна недостатъчност не е могло да бъде прието в болница заради липса на лекар. В същото време в областта е имало няколко кабинета на педиатри, които работят в извънболничната помощ, но след 17-18 часа вече не могат да бъдат намерени. По думите ѝ подобно развитие вече се наблюдава при педиатри, невролози и все по-често при кардиолози.

Тя допълни, че като оперативен мениджър на двата вида структури смята, че контролирането на финансовите потоци в извънболничната помощ е много по-сложно, отколкото в болничната. „Аз не знам какво се случва в кабинетите, какво лечение се изписва, какви направления се отчитат. Дори в собствените ми структури не знам какви плащания се правят, изобщо стигат ли доказателствата. Без да имам внушение, но действително в болницата всичко това е много повече регулирано, а и много по-лесно контролирано“, коментира тя.

КРИБ настоява за по-сериозен контрол върху средствата за здравеопазване

Д-р Спиридонова заяви, че като работодателска организация КРИБ винаги е настоявала за сериозни регулации както в извънболничната, така и в болничната помощ. „Всички злоупотреби са абсолютно недопустими, защото това са парите на българските работещи граждани и на българските работодатели и е крайно неприемливо да се злоупотребява с тях“, подчерта тя. По думите ѝ е необходимо да бъде създаден юридически адекватен механизъм, чрез който всички средства, за които е установено, че са обект на злоупотреба, да бъдат връщани в бюджета.

В разговора беше поставен и въпросът за разкритите случаи на фалшиви хоспитализации в болница в Пловдив, както и за арестуваните лекари във връзка с издаването на фалшиви диагнози и решения на ТЕЛК. „Това са едни много тежки петна върху бялата престилка и аз бих искала да се разграничат всички коректни, изключително професионални български лекари, които не са влезли в тази схема на порочност. Категорични сме, че това е недопустимо“, заяви д-р Спиридонова.

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Тя посочи, че 2-3 милиона евро не са никак малка сума и изрази мнение, че подобни практики вероятно не се ограничават само до една болница. „Нашият призив е всички тези проверки съвместно с разследващите органи да продължат активно, за да може да бъдат преустановени подобен тип злоупотреби“, допълни тя.

Дигитализацията и SMS известията като начин за ограничаване на злоупотребите

Според д-р Спиридонова пълната дигитализация в здравеопазването е важен инструмент за контрол. Тя изрази надежда, че процесът ще напредва с бързи темпове. Като особено важна мярка посочи SMS известяването на пациентите. „За мен това е една от най-работещите мерки, които ще помогне за ограничаване на фалшивите хоспитализации. Надявам се настоящото правителство и ръководството на Министерството на здравеопазването да обмисли тази опция“, коментира тя.

Предложението за прехвърляне на 81 милиона евро

В края на разговора д-р Спиридонова коментира и предложенията на организацията във връзка с предстоящото окончателно гласуване на бюджета. Тя обясни, че КРИБ е настоявала при второто четене да бъде обсъдено прехвърлянето на 81 милиона евро от болничната към извънболничната помощ чрез анекс между Българския лекарски съюз и Здравната каса.

Според нея обаче този момент все още не е настъпил и подобна промяна може да доведе до хаос. „Извеждането на много болнични дейности в доболничната помощ, без структурни промени там, е рисковано и за пациентите, и за средствата, които ще вземем от болниците към доболничната помощ“, заключи д-р Цветелина Спиридонова.