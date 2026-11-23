Равенството 3:3 между ЦСКА и Ботев Пловдив беше поредната среща под ръководството на Маркус Гиздол, в която Джеймс Ето'о записва незадоволително малко минути. Камерунецът беше със статут на несменяем титуляр при Христо Янев, но за немския специалист е бил в стартовия състав само в 1 мач - победата с 2:0 над Несебър за Купата на България. След мача с Ботев Пловдив, Гиздол говори за ситуацията със звездата.

Маркус Гиздол: "Смятате ли, че той можеше да се справи по-добре"

Ето какво отговори Маркус Гиздол на въпрос защо Джеймс Ето'о не е титуляр: "Това е четвърта или пета седмица, в която ми задавате въпроси за Джеймс Ето’о. Разполагам с много силни футболисти. Връщам ви към мача с Левски. Смятате ли, че той можеше да се справи по-добре спрямо тези, които започнаха срещата? Щастлив съм, че разполагам с много силни футболисти. Не само 11, всички са много силни. Всички, които започват или се появяват от пейката, се справят много добре. Понякога трябва да изчакаш своя момент и да се представиш добре, когато той дойде".

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Джеймс Ето'о е бил титуляр само веднъж за Гиздол

Според различни източници Джеймс Ето'о не спазва тактическите указания на Маркус Гиздол и не прави това, което е нужно на ЦСКА. Това е причината да се смята, че той почти със сигурност ще напусне "червените" през зимния трансферен прозорец. До този момент под ръководството на Гиздол Ето'о е записал 4 минути срещу ЦСКА 1948, 18 срещу Левски и 1 срещу Ботев Пловдив в Първа лига. За Купата на България срещу несебър халфът изигра само едно полувреме, въпреки че започна като титуляр. А в Лигата на конференциите камерунецът влезе за 5 минути срещу Монако и за 6 срещу Нордселанд.

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