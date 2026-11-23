Ботев Пловдив може скоро да има нов мажоритарен собственик. Бизнесменът Мило Борисов е предприел конкретни стъпки към придобиването на контролния пакет акции на "жълто-черните", като преговорите навлизат в решаваща фаза, съобщават колегите от Dsport.bg. Той е пристигнал на стадион "Христо Ботев" за среща с представители на двете сдружения, притежаващи акции в клуба, както и с членове на различни фенски организации.

Мило Борисов води преговори за акциите на Ботев

Потенциалната сделка за собствеността на пловдивския клуб изглежда все по-близо до осъществяване. Борисов и неговата компания работят по придобиването на контролния пакет акции, което би означавало сериозна промяна в управлението на "канарчетата". Срещата на "Колежа" е важна стъпка в този процес, тъй като в разговорите участват както представители на акционерите, така и на организираните привърженици.

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Ботев изпадна в сложна ситуация след убийството на Илиян Филипов на 30 септември, когато клубът остана без своя финансов благодетел. Оттогава въпросът за бъдещата собственост и осигуряването на финансова стабилност придоби особено значение.

На фона на несигурността извън терена футболистите на Ботев продължават да постигат добри резултати в първенството. Пловдивчани имат само една загуба и две равенства в последните си десет срещи, като заемат петото място във временното класиране с актив от 24 точки.

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