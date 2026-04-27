“Лудогорец стана отбор на индивидуалности“: “Орлите“ са “mentality chicks“ – не мацки, а пиленца“

“Лудогорец, аз имам обяснение какво се случва с тях. И това е, че стана отбор на индивидуалности“. Това посочи Стефан Йорданов като причината за падението на българския шампион през настоящия сезон в новия епизод на “Точно попадение“. Според него колективът на “орлите“ се е изгубил. Това се дължи на многото спечелени трофеи през годините. Тимът не е същият като онзи, който игра в Шампионска лига преди години и имаше хъс и желание за победа във всяка среща.

Първи темата за Лудогорец подхвана Янко Станчев: “Преди няколко седмици бях казал за тази мантра в Лудогорец – “mentality monsters“, дори “mentality eagles“. Само че сега, в мача срещу ЦСКА 1948, по-скоро ми приличаха на “mentality chicks“ – не мацки, а пиленца. Така че явно и там може да има някакви директиви за купа, не знам“. Стефан Йорданов пое щафетата и продължи в същата посока: “ Лудогорец, аз имам обяснение какво се случва с тях. И това е, че стана отбор на индивидуалности. Няма го колективния дух и то не от този сезон, от няколко сезона. Просто сега осезаемо им падна формата. Имаха и скандален треньор в началото на кампанията, който ги провали допълнително. Да ги постави в такава неудобна ситуация, да гонят Левски.

От много сезони Лудогорец не е този отбор, който помним, да кажем от преди 10-тина години, най-силните им времена. Особено в Шампионска лига, когато участваха. Тогава имаше един отборен дух, с играч, които са жадни да се доказват на терена. Като отбор, като клуб, който тепърва ще се развива. Сега понатрупаха много трофеи. Почнаха да се привличат много скъпоплатени футболисти, които използват Лудогорец като трамплин. Както беше с Игор Тиаго, да кажем. И всеки иска да се докаже индивидуално в големите мачове в Европа.

Един Петър Станич – страхотен в Лига Европа, в българския шампионат го няма никакъв. Така че генерално трябва да се промени концепцията и начина на управление в Лудогорец. Кирил Домусчиев има доста да мисли по темата".

