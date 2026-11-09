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Рязък обрат: В цяла Русия са въведени лимити върху продажбата на бензин

09 ноември 2026, 13:28 часа 742 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Рязък обрат: В цяла Русия са въведени лимити върху продажбата на бензин

След неотдавнашното отменяне на ограниченията за продажбата на бензин Русия отново въвежда лимити. Най-голямата нефтодобивна компания в страната „Роснефт“ налага ограничения върху продажбата на гориво в своите бензиностанции във всички области, съобщи независимото издание The Moscow Times, което е базирано в нидерландската столица Амстердам. Настоящите лимити ограничават покупките до 30 литра на зареждане в градовете. По пътищата шофьорите могат да закупят до 50 литра. Наливането на гориво в бутилки на бензиностанциите не е разрешено.

Всичко това се случва, въпреки че ограниченията върху продажбата на бензин бяха отменени съвсем наскоро в 15 области поради подобреното снабдяване. Тези лимити бяха въведени отново след поредица от украински удари по нефтопреработвателни заводи.

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Лимитите по места

"„Роснефт“ въвежда ограничения във всички области на страната (30 литра в града, 50 на пътя)“, съобщи администрацията на Забайкалския край. Преди това „Роснефт“ беше отменила всички ограничения на 23 октомври.

Ограничения са въведени и на бензиностанциите на компанията в Бурятия. За градовете ограничението е до 30 литра бензин и до 50 литра дизелово гориво.

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Подобна ситуация се наблюдава и в Красноярския край, пише изданието. Там, в град Красноярск, се отпускат не повече от 30 литра гориво на автомобил.

Снимка: Getty Images

Ограничения бяха въведени и на бензиностанциите на „Роснефт“ в Новосибирск и Новосибирска област, както потвърди регионалното министерство на икономическото развитие. Подобни ограничения бяха въведени в Карелия ден по-рано.

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По-рано „Крим.Реалии“ – регионален проект на „Радио Свободна Европа/Радио Свобода“ – съобщи, че в анексирания Крим търсенето на бензин за генератори се е увеличило от началото на ноември, което е влошило недостига на гориво в кримските бензиностанции.

Украинските удари по руските рафинерии

През нощта на 8 срещу 9 ноември дронове атакуваха „Киришинефтеоргсинтез“ в руския град Кириши в Ленинградска област – това е вторият по големина нефтопреработвателен завод в Русия по преработвателен капацитет, който е обект на международни санкции.

В началото на август нова вълна от горивна криза засегна Русия на фона на украинските удари по нефтопреработвателни заводи, когато редица области въведоха ограничения върху разпределението на гориво.

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През август бе съобщено, че няколко руски региона отново се сблъскват с недостиг на гориво, след като Украйна възобнови почти ежедневните атаки срещу нефтопреработвателните заводи в страната.

Най-големият руски производител на петрол „Роснефт“ приключи първото полугодие със спад в нетната печалба - нито войната в Иран, нито временното отменяне на американските санкции срещу руския петрол, нито рекордните субсидии от държавния бюджет не помогнаха за подобряване на финансовото му състояние.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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