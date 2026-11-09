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Сълзи и дълго чакана прегръдка: Украинска двойка се събра след години раздяла заради руската окупация (ВИДЕО)

09 ноември 2026, 12:28 часа 1045 прочитания 0 коментара
Снимка: Скрийншот, X.com/NEXTA
Сълзи и дълго чакана прегръдка: Украинска двойка се събра след години раздяла заради руската окупация (ВИДЕО)

След четири години и половина раздяла мъж и жена от Украйна отново се срещнаха и прегърнаха. 68-годишният Серхий Риндов прекарва този дълъг период, блокиран в окупирания от Русия град Олешки в Херсонска област. Съпругата му, 72-годишната Лариса, успява да напусне в посока Великобритания през 2022 г. Серхий обаче остава, понасяйки недостига на храна, вода и лекарства, живеейки под постоянен обстрел.

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"Не мога да повярвам, че си тук"

Най-накрая той беше евакуиран по време на временното примирие в Олешки, чийто посредник се оказа първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

На 5 ноември двойката се прегърна в Киев за първи път от четири години и половина насам.

„Не мога да повярвам, че си тук“, повтаряше Лариса през сълзи.

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„И аз не мога да повярвам“, отговори Серхий.

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Сега най-накрая могат да бъдат отново заедно. Но Серхий признава, че да остави дома си зад гърба си, е било изключително болезнено.

„Сърцето ти се разкъсва при мисълта, че оставяш всичко зад себе си. Дома си, семейството си, гробището, където са погребани всичките ти близки. Как изобщо ще посещаваш гробовете им и ще се грижиш за тях?“, споделя той.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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