Сълзи и дълго чакана прегръдка: Украинска двойка се събра след години раздяла заради руската окупация (ВИДЕО)

След четири години и половина раздяла мъж и жена от Украйна отново се срещнаха и прегърнаха. 68-годишният Серхий Риндов прекарва този дълъг период, блокиран в окупирания от Русия град Олешки в Херсонска област. Съпругата му, 72-годишната Лариса, успява да напусне в посока Великобритания през 2022 г. Серхий обаче остава, понасяйки недостига на храна, вода и лекарства, живеейки под постоянен обстрел.
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"Не мога да повярвам, че си тук"
Най-накрая той беше евакуиран по време на временното примирие в Олешки, чийто посредник се оказа първата дама на САЩ Мелания Тръмп.
На 5 ноември двойката се прегърна в Киев за първи път от четири години и половина насам.
„Не мога да повярвам, че си тук“, повтаряше Лариса през сълзи.
„И аз не мога да повярвам“, отговори Серхий.
❤️ Years apart: Ukrainian couple finally reunited after Russian occupation 68-year-old Serhiy Ryndov spent four and a half years trapped in Russian-occupied Oleshky, in Ukraine’s Kherson region. His wife, 72-year-old Larysa, fled to the UK in 2022. Serhiy stayed behind, enduring food shortages and shelling. He was finally evacuated during a temporary ceasefire. On November 5, the couple embraced in Kyiv for the first time in four and a half years. “I can't believe you're here,” Larysa kept repeating through tears. “I can't believe it myself,” Serhiy replied. Now they can finally be together again. But Serhiy admits that leaving his home behind was incredibly painful. “Your heart is torn apart at the thought of leaving everything behind. Your home, your family, the cemetery where all your relatives are buried. How will you ever visit their graves and take care of them?”— NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2026
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Сега най-накрая могат да бъдат отново заедно. Но Серхий признава, че да остави дома си зад гърба си, е било изключително болезнено.
„Сърцето ти се разкъсва при мисълта, че оставяш всичко зад себе си. Дома си, семейството си, гробището, където са погребани всичките ти близки. Как изобщо ще посещаваш гробовете им и ще се грижиш за тях?“, споделя той.
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