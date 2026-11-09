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АзГ ще си води собствена политика с Москва и САЩ за руски газ към Европа под прикритието на мирни преговори (ВИДЕО)

09 ноември 2026, 11:21 часа 1007 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
АзГ ще си води собствена политика с Москва и САЩ за руски газ към Европа под прикритието на мирни преговори (ВИДЕО)

Крайнодясната германска партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ/AfD) иска да организира среща на върха между Германия, САЩ и Русия в Абу Даби (ОАЕ) през пролетта на 2027 г. – без участието на Украйна, въпреки че срещата се представя като част от усилията за разрешаване на войната. Маркус Фронмайер, заместник-председател на парламентарната група на AfD в Бундестага, е обявил предложението на пресконференция на 2 ноември, посочва френският вестник Le Monde.

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Планираните преговори ще се фокусират върху икономическото и по-конкретно - енергийното сътрудничество, включително потенциално възобновяване на газопровода „Северен поток 1“, който беше повреден през септември 2022 г.: Зад кулисите: САЩ искат руски газ пак да тече към Европа, но без парите да отиват за войната на Путин.

Фронмайер е описал възобновяването на работата на газопровода като ключова цел за енергийния суверенитет на Германия и е предложил той да бъде поставен под управлението на съвместна германско-американска оперативна компания.

AfD също така се застъпва за прекратяване на военната и финансовата помощ за Украйна, за да се окаже натиск върху Киев да влезе в преговори и да направи териториални отстъпки пред Москва. „Не можем да изливаме милиарди и милиарди в една война, която ни е чужда и която не разбираме, без да отчитаме разходите за това“, заяви Фронмайер от открито проруската формация.

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Русия и AfD планират още срещи

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Руският президентски пратеник Кирил Дмитриев, който е ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, е посочил, че представители на Москва и AfD планират по-нататъшни контакти, включително форум през второто тримесечие на 2027 г. Фронмайер е казал, че Дмитриев координира предложената среща на върха с американската страна.

Снимка: Getty Images

Няма потвърждение, че правителствата на САЩ или Германия са се съгласили да участват. AfD е опозиционна партия и не представлява германското правителство. Отдавна тя се застъпва за възстановяване на отношенията с Москва и за отмяна на санкциите срещу Русия.

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Предложението идва в навечерието на насрочените мирни преговори за Украйна в Абу Даби на 10-11 ноември, които ще се проведат с участието на Украйна, Русия и САЩ.

Германският канцлер Фридрих Мерц междувременно съобщи, че Берлин ще трябва да разговаря с Путин в даден момент. Американският президент Доналд Тръмп е поканил руския диктатор на срещата на Г-20 в Маями през декември. "Ако Путин присъства, няма да пропусна възможността за разговор", категоричен е Мерц.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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