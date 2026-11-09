Като земетресение: Експлозия във фабрика за стомана в Турция (ВИДЕО)

Експлозия е станала в стоманодобивен завод в Измир около обяд местно време, съобщи Анадолската агенция. След това в завода в квартал Бозкьой е последвал е пожар, който е потушен. Става въпрос за железопътния завод HABAŞ Aliağa, който обяви, че на негова територия е възникнал трагичен инцидент по време на планирани ремонтни дейности на една от електродъговите му пещи.

Екипи за търсене и спасяване на AFAD, пожарната служба и полицията работят в района. В допълнение към екипи от околните райони, екипът на AFAD от Маниса също подкрепя усилията за търсене и спасяване. Един от ранените е транспортиран до градската болница в Измир с хеликоптер.

Трима загинали до момента

В прессъобщение кабинетът на губернатора на Измир заяви, че развитието на събитията около експлозиятасе следи отблизо.

„При трагичния инцидент един от нашите граждани, който беше тежко ранен и откаран в болница, и двама граждани, които бяха спасени изпод развалините, загубиха живота си. С това болезнено развитие броят на гражданите, загубили живота си при инцидента, се увеличи до 6. Усилията по издирване и спасяване се извършват неуморно и щателно от съответните екипи, за да се достигне до нашите граждани, които остават под развалините.“

İzmir’in Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi → Sanayi tesisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı https://t.co/lkgde7OzXI https://t.co/M0kwXqwD4y — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 9, 2026

Хората описват експлозията като земетресение

Очевидецът Дениз Юлкер също заяви, че е станала силна експлозия, казвайки: „Усещах се сякаш земната кора се измества под нас; помислих си, че е земетресение. Когато погледнах фабриката срещу нас, излизаше гъст черен дим. Сякаш земята буквално се беше изместила под нас. Там, където беше коминът, избухна пожар".

Туран Илбай, който е работил като шофьор на камион във фабриката, където е станала експлозията, каза, че експлозията е станала, когато е щял да напусне фабриката с превозното си средство, добавяйки: „Това беше експлозия с ефект на бомба. Издърпах колата настрани". ОЩЕ: Голямо срутване в Кападокия: Загинаха туристи (ВИДЕО)