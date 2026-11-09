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Като земетресение: Експлозия във фабрика за стомана в Турция (ВИДЕО)

09 ноември 2026, 14:41 часа 790 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Като земетресение: Експлозия във фабрика за стомана в Турция (ВИДЕО)

Експлозия е станала в стоманодобивен завод в Измир около обяд местно време, съобщи Анадолската агенция. След това в завода в квартал Бозкьой е последвал е пожар, който е потушен. Става въпрос за железопътния завод HABAŞ Aliağa, който обяви, че на негова територия е възникнал трагичен инцидент по време на планирани ремонтни дейности на една от електродъговите му пещи.

Екипи за търсене и спасяване на AFAD, пожарната служба и полицията работят в района. В допълнение към екипи от околните райони, екипът на AFAD от Маниса също подкрепя усилията за търсене и спасяване. Един от ранените е транспортиран до градската болница в Измир с хеликоптер.

Трима загинали до момента

В прессъобщение кабинетът на губернатора на Измир заяви, че развитието на събитията около експлозиятасе следи отблизо.

„При трагичния инцидент един от нашите граждани, който беше тежко ранен и откаран в болница, и двама граждани, които бяха спасени изпод развалините, загубиха живота си. С това болезнено развитие броят на гражданите, загубили живота си при инцидента, се увеличи до 6. Усилията по издирване и спасяване се извършват неуморно и щателно от съответните екипи, за да се достигне до нашите граждани, които остават под развалините.“

 

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Хората описват експлозията като земетресение

Очевидецът Дениз Юлкер също заяви, че е станала силна експлозия, казвайки: „Усещах се сякаш земната кора се измества под нас; помислих си, че е земетресение. Когато погледнах фабриката срещу нас, излизаше гъст черен дим. Сякаш земята буквално се беше изместила под нас. Там, където беше коминът, избухна пожар".

Туран Илбай, който е работил като шофьор на камион във фабриката, където е станала експлозията, каза, че експлозията е станала, когато е щял да напусне фабриката с превозното си средство, добавяйки: „Това беше експлозия с ефект на бомба. Издърпах колата настрани". ОЩЕ: Голямо срутване в Кападокия: Загинаха туристи (ВИДЕО)

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Турция Измир експлозия взрив
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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