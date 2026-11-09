Русия е готова на отстъпки за Украйна: Спекулации. Тръмп призна, че Зеленски е прав, но брани Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

На тристранната среща в Абу Даби между Украйна. Русия и САЩ, която ще се проведе в периода 10-11 ноември, Руската федерация ще промени позицията си и може да има съществен напредък в мирните преговори. Това обяви известният украински телевизионен водещ Дмитро/Дмитрий Гордон в своето авторско предаване.
Какво ще се промени, според източник на Гордон? Русия ще каже, че е съгласна да има спиране на огъня по фронтовата линия – това Киев го предлага от много време насам, но ще иска НАТО да отстъпи на Източния фланг в Европа. Не е много ясно обаче с какво конкретно да отстъпи НАТО – да изтегли свои сили или дори да закрие свои бази, а може би и двете. Освен това, Кремъл ще е съгласен да бъде разположен западен миротворчески контингент в Украйна, но само в западната ѝ част и тези войници да не бъдат въоръжени.
Самият Гордон обаче изрази сериозно съмнение доколко информацията от източника му ще отговори на реалността. А норвежкият премиер Йонас Гар-Стьоре коментира пред Politico, че не вярва да има някакъв пробив на преговорите в Абу Даби - той наскоро говори с Владимир Путин по телефона и на тази база смята, че Путин не е готов да се стреми към истински мир.
Междувременно вече е ясно какъв ще е съставът на украинската делегация за Абу Даби. Украйна ще бъде представена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, ръководителя на президентската администрация генерал Кирло Буданов, председателя на парламентарната фракция "Слуга на народа" (партията на украинския президент Володимир Зеленски) Давид Арахамия и първия заместник-ръководител на президентската администрация Серхий Кислица. От американска страна се очакват Джаред Къшнър, зетят на американския президент Доналд Тръмп, и специалния пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф. Кой ще дойде от Русия – ПРИПОМНЕТЕ СИ: Владимир Медински - човекът с "излишната хромозома", заплашил Украйна, пак ще води руската преговорна делегация (ВИДЕО)
An RBC-Ukraine source says the makeup of Ukraine's delegation for the Abu Dhabi talks is already set, and Rustem Umerov will lead it. Kyrylo Budanov, Davyd Arakhamia, Serhiy Kyslytsya and Vadym Skibitskyi will also take part. https://t.co/Us4KSgHpAP— WarTranslated (@wartranslated) November 8, 2026
Факторът "Тръмп" и настроения в Европа
В предаването "60 минути" на CBS, американският президент Доналд Тръмп изрази увереност, че ще има мир в Украйна, обаче Украйна щяла да е "в малко по-различна форма":
Trump on Ukraine War: I think it's gonna happen, and they're gonna end up with a little bit different shape Ukraine. https://t.co/O05Vlesi4r— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
Същевременно Тръмп беше притиснат с въпроси и относно това дали всъщност фаворизира руския диктатор Владимир Путин и позицията му. "Не мисля", отговори Тръмп на въпрос дали мисли, че Путин го подвежда. "Никой не е бил по-строг от мен с Русия", продължи американският президент след констатация, че пречката да има мир в Украйна е Путин. С половин уста Тръмп призна, че Зеленски има повече право, защото Украйна беше нападната от армията на Путин, но моментално побърза да каже, че имало голямо неуважение към Русия от страна на Зеленски при първата му среща като президент на Украйна с Путин. Последва още един въпрос: И кое е по-важно – неуважение или да нападнеш с армията си чужда страна? А на въпрос на кого вярва повече – на Зеленски или Путин, Тръмп отговори: "Предпочитам да не казвам, но се разбирам с двамата. Вярвам, че тази война ще спре скоро и единствената причина, че ще спре, съм аз":
Q: Do you think Putin is stringing you along? Trump: Oh, I don't think so. There's been nobody that's been tougher on Russia than me. https://t.co/QLeZtrhCnL— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
Q: President Zelensky's country was actually invaded by Russia. Trump: When they had their first meeting, there was great disrespect shown to Russia. https://t.co/bPmYfX2sHO— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
Q: Who do you trust more, President Putin or President Zelensky? Trump: Well, I'd rather not say, but I get along with both. https://t.co/JYp7Iq9zPD— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
Тръмп пак повтори, че не знае кой е ограничил Starlink за Украйна, обаче Илон Мъск бил този, който махнал ограниченията. "Не знам кой го спря (Starlink) – не ми беше доказано, че (системата) е спряна", каза президентът на САЩ при изричен въпрос защо не може да каже кой е спрял/ограничил Starlink за Украйна. Тръмп не забрави и да повтори за поне стотен път лъжата си, че Джо Байдън дал пари и оръжия на стойност 350 млрд. долара на Украйна (военната помощ на САЩ, предоставена по времето на Байдън на Украйна, не е повече от 70 млрд. долара и това са отчети на Пентагона и Белия дом), след като му беше напомнено, че сега Европа плаща за Украйна и на САЩ нищо не им тежи:
Trump on Ukraine: Starlink is a very good system and it was perhaps turned down. I mean, I don't even know. I haven't been — it hasn't been proven to me that it was turned down. There's a lotta lies going on with that war. https://t.co/eKtOfoODZV— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
Trump on Ukraine: Biden gave them $350 billion worth of cash and weapons. I gave them nothing. I give it to Europe, sell it at full price, and they pay us. https://t.co/fDFS8bw6JI— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц открито каза, че в един момент който и да е канцлер на Германия ще трябва да разговаря с Владимир Путин. Ако Путин дойде на срещата на Г-20 във Флорида (14-15 декември, руският диктатор има покана от Тръмп да дойде), няма да избягам от шанс да говоря с него, обеща Мерц. Това стана на фона на цитирано от Le Monde изявление на Маркус Фронмайер, депутат от "Алтернатива за Германия" (АзГ), според което АзГ иска да организира среща на върха между Германия, САЩ и Русия в Абу Даби през пролетта на 2027 година. АзГ имала контакти и в Кремъл, и със съветниците на Тръмп, за да го постигне, по думите на Фронмайер. Кирил Дмитриев, ръководителят на Руския фонд за преки чуждестранни инвестиции, е обсъждал тази идея, но няма данни някой от американска страна да го е правил. Същевременно френският външен министър Жан-Ноел Баро твърдо каза, че Европа, чрез Франция, ще бъде представена на преговорите в Абу Даби на 10-11 ноември. Но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пак настоя, че разговорите ще са само между Русия, САЩ и Украйна – ОЩЕ: Европа ще има глас в преговорите за Украйна в Абу Даби: Франция потвърди участие
Germany's Chancellor Merz: The German Chancellor will also have to speak with Putin at some point. Trump has invited Putin to the G20 meeting. If Putin is there, I will not shy away from an opportunity for a conversation. https://t.co/hzk0f894dj— Clash Report (@clashreport) November 8, 2026
Източна и Централна Европа обаче не разчитат на скорошен стабилен мир с Русия. Финландия се готви да укрепва още границата си с Руската федерация – с фортификационни съоръжения, предаде Bloomberg. Главнокомандващият финландската армия посочва, че страната му изучава украинския военен опит и то специално проучава как в случай на нужда да унищожава руски ракетни установки на руска територия, от които евентуално би имало обстрели срещу цели във Финландия.
First a border fence, now anti-tank ditches: Finland is preparing for a possible Russian invasion by following Ukraine’s example. https://t.co/9BD6FEZ5tY— NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2026
Войната в Украйна: Развитие на бойните действия
От гледна точка на неугасващите надежди все някога да има поне примирие в Украйна, говорителят на Украинската доброволческа армия (УДА) подполковник от запаса Серхий Братчук коментира, че ситуацията в Херсонска област отвъд река Днепър е под пълен контрол на украинските власти. Според офицера от украинската морската пехота Ярослав Мороз, Русия е използвала прекратяването на огъня в Олешки, за да премести над 1000 войници в окупираната Херсонска област и че руската армия е успяла да се върне на позиции по източния бряг на река Днепър, от които е била прогонвана в продължение на 6 месеца. Но Братчук изключва вариант, при който руснаците правят десант през Днепър и пак превземат град Херсон, който владееха няколко месеца през 2022 година и бяха принудени да го отстъпят заради напредващата украинска армия. Нереалистично е да има нова такава руска офанзива, която да застраши Херсон, подчерта Братчук, който обаче призна, че руснаците са се възползвали от хуманитарната мисия в Олешки да се укрепят на преди това загубени позиции. Украинците имат данни, че на места на руснаците копаят и използват мрежи от тунели за логистика, за да не попадат под ударите на украинските дронове:
Ukrainian Volunteer Army spokesman Serhii Bratchuk says a large-scale Russian offensive against Kherson is currently unrealistic. The Dnipro River remains a major natural barrier, and crossing it would require significant resources. However, Russian forces could use fog and rain to move small groups onto islands or the right bank. Bratchuk says the situation remains under control. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 8, 2026
Същевременно Украйна нанесе нов силен удар за руската власт в Крим. С дронове FP-2 беше поразен мост над река Миус, който свързва Ростовска област в Русия с основен път за Крим. "Движението по магистрала R-280, водеща до моста над река Миус, е затворено. Моля, изберете обходни маршрути", предупреди в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар още на 8 ноември и до момента няма актуализация на информацията в друга посока.
❗️❗️Footage shows the Ukrainian FP-2 drone strike on the Mius River bridge on Russia's P-280 highway. Rostov's governor called the damage falling drone "debris", as usual. He separately reported "debris" at the Sulin electrical substation. #Ukraine https://t.co/WC5Fbqotlt— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 8, 2026
Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 8 ноември е имало 140 бойни сблъсъка спрямо 199 на 7 ноември. Руснаците са хвърлили 250 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 15 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2331 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 40 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 8690 FPV дрона, което е с около 1140 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.
Показателно как руската активност на фронта намалява – за последното денонощие украинският генщаб не е отчел нито една руска пехотна атака в Купянското, Славянското, Олександровското и Ореховското направление. 15 руски пехотни атаки е имало в Покровското направление, 9 – в това от Торецк към Константиновка и 7 в пограничния район на Харковска област, източно от Вовчанск. А Z-каналът "Рибар" признава: „Очевидно руските сили не успяха да удържат предните си позиции в Орехов и се оттеглиха към Мала Токмачка“. Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец писа преди около седмица, че в покрайнините на Орехов има много малко руски войници и те биват избивани и изтиквани назад от украинските сили.
During the 3rd Army Corps' Vivaldi operation, FPV crews from Ukraine's 125th Brigade targeted Russian positions concealed in tree lines. They struck artillery, mortars, stores, a generator, troop shelters, motorcycles and communications equipment, and neutralized anti-tank mines. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 8, 2026
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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 317 далекобойни дрона по цели в Украйна, 105 от които са били реактивни. Свалени са 271 дрона, включително 81 реактивни. Удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи е имало на 31 места в Украйна. Украинската спешна служба съобщава за поражения по граждански обекти и жилищни сгради в Изюм, Суми, Кремнчук. А украинският военен телеграм канал "Офицер" констатира – нулева реакция на международните партньори на поредното руско военно престъпление, този път в Комишуваха, където руснаците бомбардираха с авиобомби училище и избиха дотук потвърдено 55 души, а 45 се водят изчезнали - ОЩЕ: Санкт Петербург не спи заради украинските дронове: КИНЕФ пламна ярко (ВИДЕО)
Man awaits news of wife missing after school strike in Komyshuvakha 70-year-old Serhii Kolyvashko has no idea what happened to his wife. She was inside the school building when a Russian aerial bomb destroyed it on November 2. People had gathered in the basement to wait for humanitarian aid. According to the AP, 55 people were killed in the attack and another 45 remain missing. Rescue workers are still clearing the rubble.— NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2026