Маркус Гиздол запазва гръбнака: Ще работи с познати лица в ЦСКА

Вчера, на 5 октомври, ЦСКА представи нови си треньор Маркус Гиздол. Пресконференцията на немския специалист беше и първото събитие на новия стадион "Българска Армия". Една от темите, които се разискваха, беше тази за помощниците на Гиздол. Както е известно, германецът води двама човека с него - анализатора Якоб Браун и асистента Райнер Видмайер. Според колегите от "Тема спорт", в щаба на Гиздол място ще намерят и трима българи - треньор на вратарите и двама кондиционни специалисти.

Митов, Джогоров и Петров остават в ЦСКА

Според информацията, треньор на вратарите в щаба на Маркус Гиздол ще бъде Христо Митов. Той беше част и от помощниците на предишния старши треньор на ЦСКА Христо Янев. Същото се отнася и за Костадин Джогоров, който ще бъде един от кондиционните специалисти. Георги Петров е другият човек, който ще заема тази позиция. Той пристигна на "Армията" от ЦСКА 1948, като преди време изкара кратък стаж в Лестър, тогава все още под ръководството на Енцо Мареска. Както заяви и на пресконференцията, Гиздол е имал личен разговор с всеки от своите помощници.

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Маркус Гиздол: "Няма нужда да обяснявам какво ще се очаква от тях"

Ето какво каза самият Маркус Гиздол по темата на пресконференцията: "За мен е много важно да се намери правилният баланс, микс. Затова ще имам двама асистенти, които пристигат с мен, и съответно български треньори, които достатъчно добре познават футболната среда тук в България. В същото време моите асистенти още от първия ден, от първата минута, знаят моите изисквания и няма нужда да ги запознавам тепърва. Няма нужда да обяснявам какво ще се очаква от тях. Единият - Видмайер, има достатъчно богат опит, и то в различните нива на германския футбол".

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