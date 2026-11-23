След съобщение на губернатора на руския Пермски край Дмитрий Махонин за нанесени щети на „промишлен обект“ при „отблъскването на атака от вражески дронове“ на 23 ноември, стана ясно, че нефтопреработвателният завод „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“ в Перм е обхванат от пожар, установи руският опозиционен Telegram канал ASTRA въз основа на геолокализирани кадри. Според губернатора няма жертви. Руското министерство на отбраната спомена Пермския край в сутрешния си доклад за свалените дронове над цялата страна от противовъздушната отбрана.

През изминалата нощ, в периода от 20:00 часа на 22 ноември до 8:00 часа на 23 ноември, дежурните сили на противовъздушната отбрана в Русия са "пресекли и унищожили" 192 украински безпилотни летателни апарата над териториите на областите Брянска, Белгородска, Воронежка, Волгоградска, Кировска, Орловска, Пензенска, Ростовска, Саратовска, Самарска, Тамбовска и Уляновска, Краснодарския край, Пермския край, Република Татарстан, Република Башкортостан и анексирания Крим, съобщиха от ведомството.

Много пожари в района на рафинерията в Перм

На територията на рафинерията в Перм се виждат множество пожари. Предполагаемата зона на огъня се намира в нефтопреработвателния комплекс, където са разположени ключовите технологични съоръжения на рафинерията – инсталациите за електрическо обезсоляване и атмосферно-вакуумна дестилация (EDDU и ADU). В този цикъл рафинерията експлоатира четири ADU инсталации и три EDDU инсталации.

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„Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“ ООД (PNOS) е един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия. Като част от групата „Лукойл“, компанията преработва над 13 милиона тона суров нефт годишно, произвеждайки широка гама от продукти, включително висококачествен бензин, дизелово гориво, авиационен керосин и смазочни масла. Рафинерията е ключов промишлен обект в региона и една от най-технологично напредналите в страната, като доставя гориво както за вътрешния пазар, така и за експортните пазари.

„Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“ заема трето място сред нефтопреработвателните заводи във Волжкия федерален окръг по обем на преработката - след „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ (NORSI) и комплекса „ТАНЕКО“ (Нижнекамск). Рафинерията в Перм се гордее с една от най-високите степени на рафиниране в Русия (над 98%), като практически не произвежда тъмни нефтопродукти като мазут.

Многократни атаки от украински дронове

Рафинерията е била многократно атакувана от украински дронове. Последният път обектът беше атакуван на 25 септември. Пожарът е продължил поне няколко часа. Един човек загина по време на атаката. След нападението през септември PNOS преустанови временно дейността си.

Преди това рафинерията беше атакувана на 21 август. Един човек беше ранен по време на атаката, а основната инсталация за атмосферно-вакуумна дестилация беше повредена.

На 29 юли също бе потвърдено, че „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“ е била атакувана. Подобни случаи тази година имаше още на 7 май и 30 април, припомня ASTRA.

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