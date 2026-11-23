Във вторник (24 ноември) започва нов етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза“, който се изпълнява в участъка от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“. Продължават строително-монтажните работи по реконструкцията на релсовия път, предвижда се и рехабилитация на пътните платна от Централна жп гара до ул. „Козлодуй“. Това съобщи заместник-кметът по обществено строителство инж. Емилиян Георгиев.

За строителните работи се въвежда нова временна организация на движение, която засяга автомобилния и градския транспорт.

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От 24 ноември 2026 г. до 23 март 2027 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по южното и западното централно платно на бул. „Княгиня Мария Луиза“ между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Козлодуй“. Променят се маршрутите на 4 трамвайни и 8 автобусни линии.

Движението на превозните средства се осъществява:

Между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Струга“ движението ще бъде двупосочно по северното и източното централно платно, а в участъка между ул. „Струга“ и ул. „Козлодуй“ движението ще бъде еднопосочно по източното централно платно към бул. „Сливница“ и по източното локално платно към бул. „Христо Ботев“.

Действащата временна организация на движение пред Централната жп гара остава в сила.

Реконструкция на над 50-годишното трасе

Реконструкция на трамвайния път от бул. „Княгиня Мария Луиза“ се изпълнява в участъка от 1.2 км от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“. Дейностите започнаха на 10 юни 2026 г. и включват цялостна подмяна на релсовия път, който не е бил ремонтиран повече от 50-т години. Обновяват се контактно-кабелната мрежа, уличното осветление, трамвайните перони. Ще се ремонтират се пътните настилки от Централна гара до ул.“Козлодуй“, ще се извършва саниране на покривните плочи на прилежащите подземни съоръжения. Трасето на трамвайната линия се запазва. Новият релсов път ще осигури по-плавно и по-комфортно движение на трамваите, ще намали вибрациите и шума и ще подобри трасето.

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Първият етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария-Луиза“ приключи с обновяването на трасето между ул. „Опълченска“ и бул. „Христо Ботев“. След 72-часови проби по обновеното трасе на 14 септември бе частично възстановено движението на трамваите в района на Пета градска болница и 7. ДКЦ. Извършена е цялостна реконструкция на релсовия път, автоматизация на трамвайните стрелки, изградена е нова контактно-кабелна мрежа и улично осветление. Обновена е и средата около спирките на градския транспорт с цел осигуряване на по-добра достъпност за хората със затруднено придвижване.

Столичната община призовава водачите и пътниците в градския транспорт да планират пътуванията си предварително, а водачите да използват възможните обходни маршрути и да спазват временната организация на движение и пътната сигнализация.