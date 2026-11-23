Без излишен шум, без специални ефекти и без дистанция между музикантите и публиката. Само глас, акустична китара и барабани. Заедно с Даниел Остров Свилен Ноев ще изпълни на живо и в нов акустичен прочит всичките осем песни от "Different", както и някои по-рядко звучащи композиции на "Остава". Към тях на сцената ще се присъединят и Георги Станев и Михаела Филева, които ще участват в изпълнението на няколко песни.

Издаден преди осем години, "Different" е важна лична и творческа стъпка в музикалния път на Свилен Ноев. За първи път той поема сам цялостната задача да напише песните и текстовете и да реализира свой самостоятелен музикален проект.

"Албумът "Different" беше важна стъпка за мен като артист, да се справям сам с нещата, които искам да направя. Да напиша всичките песни и текстове беше лесната част. Да намеря мотивация да ги запиша и издам беше доста по-трудно", споделя Свилен.

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За осъществяването на албума ключова роля имат музикалните продуценти Даниел Остров и Георги Станев, които застават зад проекта с пълна отдаденост. В записите участват и редица музиканти, с които Свилен споделя не само професионално уважение, но и приятелство - Александър Обретенов, Иво Чалъков, Венци Трифонов и Михаела Филева. Специален принос има и Красимир Тодоров, който помага за изграждането на характерното звучене на песента "Minute".

Осем години по-късно песните от "Different" ще оживеят в различен формат, по-непосредствен, по-интимен и близък до първоначалната им емоция. Концертът е възможност да бъдат чути отново, но и да бъдат преоткрити в нова музикална среда.

А първите 10 души, които присъстват на събитието, ще получат специален подарък – диск с албума "Different". Билети могат да бъдат намерени на kupibileti.bg.

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