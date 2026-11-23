Двама руски дипломати са експулсирани от Кипър, след като са били заподозрени в шпионаж, съобщават местни медии. Според кипърската телевизия "Антена" двамата руски граждани са напуснали държавата в началото на миналата седмица по искане на силите за сигурност. Те са действали като агенти под прикритие на руските тайни служби, а кипърското разузнаване гии е наблюдавало известно време. Разследването е установило, че те са поддържали контакти с кипърски граждани, които поради заеманите от тях постове имат достъп до конфиденциална информация. Целта на руските дипломати била събиране на секретна информация по въпроси за националната сигурност на Република Кипър и сигурността на ЕС. Шпионската дейност на руснаците се е осъществявала и в периода, през който Кипър заемаше ротационото председателство на ЕС през първата половина на 2026 г.

Според информация на "Политико" шпионската мрежа е търсила достъп до технологии, чийто трансфер към Русия е забранен заради санкциите. "Политико" се позовава на официални представители на кипърското правителство.

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