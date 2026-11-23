Определен вид памет се запазва с напредването на възрастта, въпреки че способността за съзнателно припомняне на информация намалява, показа изследване на психолози от Университета на Торонто, цитирано от научния сайт "Science Alert". Става дума за т.нар. имплицитна асоциативна памет – способността да създаваме връзки между неща въз основа на натрупания опит, без съзнателно да се опитваме да си ги припомним.

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Психоложката Емили Дейвис дава пример с човек, който многократно среща съседа си с едно и също куче. Ако някой ден види кучето само, той може спонтанно да се сети за неговия стопанин, без целенасочено да търси тази връзка в паметта си.

Как се е провело изследването

Снимка: Envato

В изследването учените сравнили този вид запаметяване при млади хора на възраст от 18 до 29 години и при възрастни хора на възраст между 60 и 80 години.

Участниците разглеждали изображения на обикновени предмети, върху които били изписани имената на други предмети. Те трябвало бързо да преценят дали двата предмета могат да се поберат заедно в стандартно чекмедже на бюро. Не им било казано, че трябва да запомнят съчетанията.

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Всяка двойка изображение и дума била показана два пъти. След това някои от съчетанията били запазени, а други – променени. Изследователите измерили дали участниците реагират по-бързо, когато видят вече срещана комбинация, съобщава БТА.

Резултатите показали, че и двете възрастови групи реагират по-бързо на познатите съчетания. Това явление, наречено асоциативен прайминг, показва как придобитата връзка между две неща влияе върху реакцията, без да е необходимо съзнателно припомняне.

На следващия ден участниците преминали и през тест за съзнателно припомняне. Те трябвало да изберат коя от две думи е била показана преди това в комбинация с дадено изображение. По-младите се справили по-добре, като дали около 65 процента верни отговори в сравнение с 59 процента при по-възрастните.

Снимка: Envato

Изследователите използвали и функционална магнитнорезонансна томография, за да проследят активността на различни мозъчни области. Те установили промени в активността на някои структури, свързани с паметта и разпознаването на предмети, но не открили съществени възрастови различия в общите модели на мозъчна активност.

Екипът обръща специално внимание на хипокампуса – мозъчна структура, която участва в свързването и съхраняването на информация. При по-възрастните участници била отчетена по-висока активност в дясната му задна част при разглеждането на вече познати съчетания.

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Според Дейвис резултатите показват, че не всички аспекти на паметта се влошават с възрастта и че някои форми на учене могат да се запазят. Учените обаче подчертават, че изследването има ограничения. В него участвали сравнително малко хора, а различните възрастови групи били сравнени еднократно, без участниците да бъдат проследявани в продължение на години. Изследването все още не е преминало през научно рецензиране и е публикувано в платформата bioRxiv. "Основният извод е, че паметта не отслабва във всички отношения с напредването на възрастта", обяснява Дейвис.

Разбирането на механизмите, чрез които някои форми на учене се запазват, може в бъдеще да помогне за разработването на подходи за подпомагане на паметта. За целта обаче са необходими допълнителни изследвания.

Цялото проучване ще откриете ТУК.