В ключови държавни администрации тази седмица ще се проведе ефективна едночасова щафетна стачка. Организатор е Синдикатът на административните служители "Подкрепа", а настояването е заплатите на заетите да бъдат увеличени с твърда сума от 350 евро от началото на следващата година, като се възстанови и добавката за "клас прослужено време". Според протестиращите обедняването на държавните служители е огромно, а те нямат почти никакви привилегии.

Между 10:00 и 11:00 часа днес първи ще спрат работа синдикалните членове в Агенцията за социално подпомагане и всички нейни 147 териториалните дирекции в страната.

До края на седмицата и в началото на следващата щафетно ще стачкуват и в останалите администрации - Агенцията по заетостта "Главна инспекция по труда", Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Националния статистически институт и Националния осигурителен институт. Те ще излязат пред административните сгради, за да изпратят сигнал към управляващите, че търпението им се изчерпва и не приемат за втора поредна година дефицитът и лоши решения от миналото да се прехвърлят на гърба на работещите.

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За да се удовлетвори искането на синдикатите за ръст на заплатите, са необходими 54 милиона евро допълнително в бюджета за следващата година.

"Тези структури са били винаги неглижирани от държавата"

"Докога ще продължаваме да унижаваме хората, които реализират държавните политики?! Държавните служители не искат да бъдат специални, но искат да бъдат уважавани!", заяви Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа".

"Тези структури, които излизат на протест, са били винаги неглижирани от държавата. Най-нископлатените работещи в администрацията, които за сметка на това са най-натоварени. На техните плещи лежат най-големи отговорности. Допускам, че ще има и други недоволни в системата. Привествам всички, които искат да изразят своето недоволство, да се включат и в нашите протестни действия и да подкрепят колегите си. Такава масовост и смелост от страна на колегите да изразят недоволството си от доста години не съм виждала, което значи само едно – обедняването при тях е огромно и те вече не могат да изпълняват служебните си задължения", добави тя.

Източник: БГНЕС

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Атанасова обясни, че са направени срещи с ръководителите на тези институции, както и със съответните министерства.

"Навсякъде срещнахме разбиране от страна на директорите, а и на министрите, че е нужно да се реализира увеличение, като обаче никой от кабинета не пое ясни и конкретни ангажименти. Надявам се, че между двете четения на бюджета ще има разум и ще се намерят средства. Ние сме склонни да коментираме размера и механизма, по който това ще се случи", заяви тя пред БНР.

Според синдикалния лидер в момента "клас прослужено време" за държавната администрация не съществува.

"Той беше отнет от тях през 2012 г. Миналата година правихме изчисления – струваше около 350 млн. лева и е нещо, което задължително трябва да се случи", категорична е Атанасова.

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Никакви привилегии и права

По думите й работещите в администрацията нямат почти никакви привилегии.

"Нямат право на втори договор, нямат право на клас, нямат право на ваучери, нямат право на допълнителен отпуск, нямат право на стопанска дейност", уточни Атанасова.

Тя е категорична, че е мит, че държавната администрация в България е раздута.

"Не може да се реже на парче и не може да се реже навсякъде. Трябва да се позоваваш на някакви данни. Къде трябва да осигуриш още хора, защото те изнемогват и къде има дублиращи се функции, безобразно високи заплати и възможност не просто да се реже, а цели институции да бъдат закрити. В бюджета за 2027 г. не видях конкретика какъв ще бъде финансовият резултат от това рязане в администрацията. Ние ще използваме всички законно установени форми, включително и правото на протест и на стачка, за да покажем, че не сме съгласни с тази политика и че държавата трябва да разчита на тези хора, а не да ги хули и съкращава", обяви Атанасова.