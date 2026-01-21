Спорт:

"Много неща ми харесаха": Веласкес похвали футболистите си въпреки нулевото реми

21 януари 2026, 17:14 часа 279 прочитания 0 коментара
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите след третата контролна среща на отбора си, проведена по време на лагера в Турция. "Сините" направиха нулево реми с полския Заглебие. Въпреки липсата на попадение испанският специалист похвали възптаниците си. Той заяви, че е видял много неща, които са му харесали. Веласкес отличи възползването от свободните пространства, добрата игра в защита и пресата.

"Още една контролна среща и тренировка за нашия отбор. Играхме срещу отбор, който играе важна роля в местното първенство. Превъзхождахме ги в целия мач. Показахме неща, които ми харесаха. Другият отбор се затваряше добре. Хареса ми как разбрахме пространствата, в които може да атакуваме. В последните метри ни лисваше малко повече продължителност и съсредоточение. Имахме и достатъчно възможности, за да спечелим този мач. Невероятно поведение на отбора в защита, добра реакция след загуба на топката. Имаше малко неточности и някои неща, които трябва да поправим, когато не притежаваме топката. Като цяло много добре. Трябваше да сме по-съсредоточени в последните метри, където трябва да покажем по-добри неща, за да нараним съперника", започна Веласкес след хикса на Левски срещу Заглебие.

"Не става въпрос, че не съм доволен. Постоянно, в който и да е мач, има неща, които да поправиш. Струва ми се, че направихме добър мач. Бяхме доминиращи през целия мач. Нормално е при тези обстоятелсва да го спечелиш. Получи се доста добре. Мисля, че сме отборът, който отбеляза най-много голове в шампионата. Не може да диагностицираме контролна среща. Това е съвсем различно. Получават се различни обстоятелства. Моят отбор ми хареса много в много моменти. Както и в първенството, така и тук. Липсва първият гол. Момчетата имат невероятно отношение и влагане. Трябва да подобрим детайлите, за които стана въпрос", обясни той.

"Ще видим. В ежедневна комуникация сме с ръководството, говорим всеки ден по тези въпроси. Подхождаме по нормален начин към всички процеси", каза той по отношение на трансферите. "Не съм привърженик да се отделят различните компоненти. Футболът е едно цяло. Всеки футболист трябва да е в добра кондиция, за да играе добре. Не искам да тичаме много, а да тичаме правилно. Ако атакуваш добре, ще защитаваш добре. Ако стоиш добре в атака, ще ти коства по-малко усилия в защита. Кондиционно отборът стои много добре. Очевидно имаме още няколко дни, за да подобрим нещата", завърши треньорът на Левски.

Джем Юмеров
