Край на сагата: Левски не е получил нито една оферта за Марин Петков, той се е примирил, че остава на „Герена“

Сагата около бъдещето на един от основните футболисти на Левски Марин Петков е към своя край. Както е известно, ръководството на „сините“ бе обещало на крилото, че той ще бъде продаден по време на зимния трансферен прозорец. На този етап обаче на стадион „Георги Аспарухов“ няма нито една оферта за правата на българския национал и няма изгледи, че такава ще пристигне в следващите няколко седмици. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“.

Левски изпусна момента да продаде Марин Петков

Самият Марин Петков пък се е примирил, че ще остане на „Герена“ поне до края на настоящия сезон. Той има договор с Левски до 2027 година като се надява, че през лятото ще успее да реализира изходящ трансфер и ще продължи кариерата си зад граница. В началото на този сезон към крилото имаше сериозен интерес от полския Ракув, който дори предложи 1 милион евро за правата му, но шефовете на „сините“ отхвърлиха офертата.

Крилото ще навърти над 200 мача за "сините"

Марин Петков е юноша на Левски като премина през всички формации преди да дебютира за първия отбор през 2019 година. До момента фланговият футболист има на сметката си общо 195 мача за „сините“ във всички турнири. В тях той се е отличил с 39 попадения, а също така е направил и 14 асистенции. С добрите си изяви той си заслужи и капитанската лента на „Герена“. Според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената на 22-годишния футболист е около 3,5 милиона евро.

