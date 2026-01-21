Левски доминира, но не вкара в третата си контрола пред погледа на Сираков и Боримиров

Левски и Заглебие завършиха 0:0 в контролна среща. Това бе трета проверка за "сините" в Турция. Двубоят беше изгледан от мажоритарния собственик на столичани Наско Сираков и изпълниетелния директор Даниел Боримиров. Армстронг Око-Флекс започна сред титулярите за пръв път и остана 75 минути на терена. Възпитаниците на Хулио Веласкес доминираха през цялото време. Те впечатлиха с пресата си, но трудно създаваха чисти положения.

Левски доминира над Заглебие

Футболистите на Левски владееха повече топката от самото начало и наложиха темпото си. Пресата на "сините" също правеше впечатление и работеше доста успешно. Въпреки тоталната си доминация момчетата на Хулио Веласкес трудно стигаха до чисти положения. В 36-ата минута шут от далечна дистанция на Бала не попадна в целта.

👉 Ето ги стартовите 1️⃣1️⃣ на Хулио Веласкес за третата контрола от зимния подготвителен лагер срещу „Заглебие" (Любин)...

На почивката Мартин Луков, Мустафа Сангаре, Гашпер Търдин и Марин Петков се появиха в игра за сметка на Вуцов, Костадинов, Серафимов и Макун. През втората част българският тим продължи доминацията. В 59-ата минута Майкон и противник се спречкаха, като бяха наказани с жълти картони. Малко по-късно силен изстрел на Петков предизвика намесата на Рафал Гикиевич.

При следващата интересна ситуация пас на Майкон се оказа силен за Марин Петков при скорострална контраатака. В 75-ата минута Веласкес направи още смени. "Сините" се раздвижиха в предни позиции. Рилдо отправи опасен удар, а Сангаре засече с глава центриране от корнер. И двете отигравания доведоха до намеси на противниковия вратар.

