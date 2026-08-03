Зов за помощ: 12-годишната Мирела се бори с тежко заболяване, да я подкрепим

Мирела е само на 12 години, а вече трябва да се изправи срещу диагноза, която никое дете не бива да чува.

Вижте разказа на нейните близки:

Здравейте, добри хора.

Обръщаме се към вас с молба за помощ за Мирела Юсеинова Козова, 12-годишно момиче, родено в гр. Гоце Делчев, което в момента живее със семейството си в гр. Пловдив.

До края на месец май Мирела е била едно дете като всички останали. Но тогава започва да се оплаква от главоболие. След посещение при личния лекар ѝ изписват болкоуспокояващи. Само няколко дни по-късно обаче се появяват и проблеми със зрението.

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Родителите ѝ я водят на очен лекар, а след прегледа ги насочват към неврохирург. Назначен е ЯМР. Резултатите показват нещо, което никой родител не е готов да чуе, туморно образувание и хидроцефалия.

Мирела е изпратена в болница „Св. Иван Рилски“, където лекарите предприемат източване на течността от мозъка. Въпреки това оплакванията на детето продължават. Налага се неврохирургична операция за отстраняване на тумора.

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Около седмица след операцията излиза хистологичният резултат. Туморът е злокачествен.

От този момент животът на Мирела и семейството ѝ се преобръща напълно. Вместо детски игри, училище, приятели и мечти, пред нея застава дълго и трудно лечение.

Семейството се свързва с няколко болници в Турция и избира високотехнологична клиника с опитен екип и необходимото оборудване. Оттам назначават допълнителни изследвания, които трябва да бъдат направени, за да се изготви окончателен план за лечение.

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На този етап лекарите очакват, че вероятно ще се наложи едновременно провеждане на химиотерапия и лъчетерапия. Все още не е ясно колко дълго ще продължи лечението, но е ясно едно, Мирела трябва да започне възможно най-скоро.

Само за постъпването ѝ в болницата, предварителните изследвания и първия етап от лечението са необходими минимум 30 000 евро. В тази сума не е включен болничният престой, който ще се заплаща допълнително.

Родителите на Мирела са в шок. Те са притеснени, объркани и уплашени, както би бил всеки родител, изправен пред такава диагноза на детето си. Те са обикновени работещи хора и нямат финансовата възможност сами да осигурят средствата за лечението.

А време няма.

Всеки ден е важен за Мирела. Всеки ден забавяне е още страх, още несигурност и още риск.

Моля ви, помогнете на това 12-годишно дете да започне лечението си навреме. Помогнете на родителите ѝ да не бъдат сами в най-страшния момент от живота си.

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Всяко дарение, независимо от размера му, е крачка към лечението на Мирела. Всяко споделяне може да стигне до човек, който ще подаде ръка.

Нека заедно дадем шанс на Мирела да се пребори.

Благодарим от сърце на всички, които ще помогнат.