Зеленски предлага на Путин въздушно примирие и замразяване на фронта

Украинският президент Володимир Зеленски предлага на руския диктатор Владимир Путин примирие във всякакъв формат, включително въздушно спиране на огъня и стоп на атаките срещу енергийните обекти. Държавният глава на Украйна е готов и за пряк диалог - очи в очи - с издирвания от Международния наказателен съд стопанин на Кремъл, заяви на пресконференция пред украинските медии Михайло Подоляк, който е ръководител на администрацията на украинския президент.

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Киев се съмнява, че Путин ще преговаря

Според Подоляк се обмисля и вариантът за замразяване на военните действия по настоящата линия на фронта, за да се създадат условия за по-нататъшни „трудни преговори“.

Той обаче се съмнява, че Кремъл е готов за преговори. „Чухте реториката му, видяхте безжизнените му очи, което още веднъж подчертава, че той е изгубил връзка с реалността“, заяви ръководителят на президентската администрация на Украйна относно Владимир Путин.

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Самият Володимир Зеленски изрази съмнения относно перспективите за преговори по време на реч пред ръководителите на дипломатическите мисии в Киев. „Путин се надява да удължи тази война. Той подготвя вътрешна мобилизация и нови атаки. Ние виждаме истинските намерения на Русия, обединяваме нашите партньори и оказваме натиск върху агресора“, заяви президентът на нападнатата от Руската федерация страна на 3 август.

🇺🇦 Russia is preparing for a new mobilization, while Ukraine hopes to achieve peace this autumn



According to President Volodymyr Zelensky, Kyiv believes that diplomatic efforts, Ukraine's long-range strikes, and sanctions imposed by its allies could increase pressure on Russia… pic.twitter.com/wm9T5IucGD — NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2026

До момента руският диктатор отказва всякакви оферти за преки преговори с Киев, като не отстъпва от максималистичните си цели, включващи завземането и на останалата част от Донецка област, макар страната му да се намира в горивна криза и криза с доставките, а руската икономика да се задъхва: Цените в Русия ще скочат още повече заради украинските удари по Wildberries (ВИДЕО).

Въздушно примирие

Преди дни Reuters съобщи, позовавайки се на свои източници, че Украйна и Съединените щати обсъждат нови предложения за споразумение с Русия относно прекратяването на въздушните удари. Украински източник съобщи пред агенцията, че украински и американски представители са обсъдили предложението, което ще бъде представено на Москва като част от нова инициатива за възобновяване на мирните преговори.

Източникът посочваше, че Украйна вече е отправяла към руския лидер Владимир Путин предложения за примирие, които обаче са били отхвърлени. Въпреки това някои официални лица смятат, че натискът върху руската икономика от продължаващите украински удари с дронове и ракети би могъл да смекчи позицията на диктатора.

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е твърде рано да се коментират тези съобщения. „Не знаем доколко са достоверни тези съобщения или откъде идват. Това са вестникарски съобщения и нищо повече. Ето защо на този етап е преждевременно да ги коментираме", бяха точните му думи. Само че от днес вече предложенията са реални - официално отправени от една от страните, а не "вестникарски".

"Чухме изявления, че може би са възможни някои нови формули. Все още трябва да научим повече за тях. И с течение на времето вероятно ще бъдат предложени някои формули или предложения. Какво ще се случи по-нататък, ще зависи от това доколко те съответстват на нашите интереси", каза още Песков.

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