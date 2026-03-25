Националният отбор на България до 19 години стартира с тежка загуба от Англия квалификациите за Евро'27

Националният отбор на България по футбол до 19 години загуби от Англия с 1:4 в първия си мач от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година.

Как се разви срещата

Англичаните взеха аванс от два гола още в началните минути, след като юношата на Манчестър Сити Рейгън Хески, син на бившия нападател на Ливърпул Емил Хески, откри резултата в 11-а минута. Три минути по-късно талантът от Академията на Челси Чизарам Езенуата удвои преднината на Англия. Езенуата отбеляза втория си гол в мача в 34-а минута и направи преднината на албионците класическа.

Възпитаниците на Атанас Рибарски върнаха един гол чрез таланта от Септември София Борислав Стоичков, който в 65-а минута засече топката в мрежата след центриране от корнер. В добавеното време резервата Лорънс Хътчинсън оформи крайното 4:1 за Англия.

Следващата среща на България е срещу домакина на турнира Хърватия на 28 март, а третият двубой на българските национали е срещу фаворита в групата Испания. Първите три отбора продължават към втория кръг на Лига "А", а последният в класирането отпада в Лига "Б".

