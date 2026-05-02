Войната в Украйна:

Най-накрая: Откриха паметника на един от най-великите български футболисти – Чико Дерменджиев

02 май 2026, 14:37 часа 747 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален Фейсбук профил на Ботев Пловдив
На 1 май 2019 г. ни напусна един от най-великите футболисти в българската история. Става въпрос за Динко Дерменджиев-Чико. 7 годни по-късно, на 1 май 2026 г. беше открит паметника на Чико. Пред неговия футболен дом – стадион “Христо Ботев“ в Пловдив. Цялата си професионална кариера той прекарва в Ботев, а след това е и треньор на “канарчетата“ в няколко периода.

Ботев Пловдив: “1 май 2026 година ще остане завинаги в историята“

Ето какво написаха от Ботев Пловдив по повод откриването на паметника на Динко Дерменджиев: “1 май 2026 година ще остане завинаги в историята на Ботев Пловдив. Малко след 17:00 часа тържествено беше открит паметникът на Динко Дерменджиев – Чико. Великият футболист на „жълто-черните“ беше увековечен пред най-красивия стадион в България – стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Стотици фенове, общественици, кметът на града и съотборници на Чико станаха свидетели на историческия момент.

“Чико ще прегърне Купата“

Представителният мъжки отбор на Ботев Пловдив, начело с Лъчезар Балтанов и Тодор Неделев, поднесе венец пред паметника на Динко Дерменджиев. На знаковото събитие присъстваха синът, съпругата и сестрата на Чико, както и легендата на Локомотив Пловдив – Христо Бонев. „Чико ще прегърне Купата“ и множество факли огласиха стадион „Христо Ботев“. Поклон пред паметта на великия Динко Дерменджиев!“ В “А“ група Чико Дерменджиев е изиграл 447 мача, в които е вкарал 194 гола.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев Отговорен редактор
Ботев Пловдив Динко Дерменджиев
