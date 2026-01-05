Кабинетът подаде оставка:

Любо Пенев: Сбогом, Чичо. Прости ми, че не успях да те изпратя лично!

Легендарният нападател Любослав Пенев си взе последно сбогом със своя чичо Димитър Пенев, който почина на 80-годишна възраст. На 5 януари се състоя поколение пред тленните останки на великия футболист и треньор, което се проведе на Националния стадион "Васил Левски". Ел Голеадор се лекува от онкологично заболяване в германска клиника, но не пропусна да си вземе последно сбогом в социалните мрежи.

"Сбогом, Чичо. Прости ми, че не успях да те изпратя лично и да бъда редом с целия велик български отбор, който ти създаде, за да обединиш в радостта й цяла България. Благодаря ти за всичко. Завинаги в сърцата ни. Почивай в мир", се казва в изявление във Фейсбук страницата на Любослав Пенев.

По-рано рпез деня голяма част от националния отбор на България, заел четвърто място на Световното първенство в САЩ през 1994 година, се сбогува с Димитър Пенев. Родните легенди бяха сред първите, които се простиха с треньор №1 на ХХ век по време на поклонението на Националния стадион "Васил Левски" в София. Героите от лудото американско лято изпратиха своя наставник с аплодисменти (подробности четете в линка).

