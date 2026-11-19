Опитите да се подсили националният отбор по футбол на България не спират. Скаутите продължават да търсят нови футболисти, които могат да играят за "лъвовете". По този начин в техния радар попаднаха Лукас Петков, Фабиан Нюрнбергер и Иван Панков, които подсилиха българите. Те са израснали в чужбина и изпитват затруднения да говорят на български език, но документално отговарят на изискванията на националния отбор.

Продължава търсенето на таланти в чужбина за националния отбор

Към селекцията на "лъвовете" може да се присъедини и Педро Павлов. 26-годишният Павлов е с български корени и е юноша на Ривър Плейт. Към момента левия бек играе за отбора на Хор Факан в първенството на OAE. За тях той има записани 60 мача, в които е отбелязал 6 гола и е дал 7 асистенции. Преди това е играл в други два отбора от Арабския свят - Ал Дафра и Ал Уахда.

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Петров притежава български паспорт и не е изиграл нито един мач за младежките и юношеските гарнитури на Аржентина, с което отговаря на условията да се присъедини към представителния тим на България.

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