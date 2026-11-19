Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отправи необичаен "поздрав" към моста "Вашку да Гама" в португалската столица Лисабон, обявявайки го за новия-стар носител на званието "Най-дълъг мост в Европа". Зад саркастичните думи стои подигравка към Москва след поредица от тежки удари по Кримският мост, който вече не изпълнява ролята си на действаща транспортна връзка.

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Подигравателният тон на ВСУ идва на фона на серия атаки срещу моста. При ударите беше засегнат и срутен участък от автомобилната част на моста - в самото му сърце, а след нова атака тази нощ руските власти и транспортното ведомство в Москва съобщават, че и железопътното движение по съоръжението е спряно. Не е ясно дали всъщност тази атака не е довела до това да падне и арката с частта, откъдето минава жп пътят.

Преди изграждането на Кримския мост, който е с дължина около 19 километра, най-дългият действащ мост в Европа беше португалският мост "Вашку да Гама" над река Тежу край Лисабон, който се простира на около 17,2 километра.

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Като обявява съоръжението в Лисабон за най-дълго на континента, украинската страна на практика заявява, че руското съоръжение вече не се брои като пълноценен мост.