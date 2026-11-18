Решението на Рейсинг Булс да запази Лиам Лоусън за сезон 2027 във Формула 1 може да е било продиктувано не само от спортни съображения. Такова мнение изрази бившият пилот Ралф Шумахер, който коментира ситуацията около отбора и пропуснатата възможност за Никола Цолов. Според германеца финансовите интереси на Рейсинг Булс също са изиграли роля при избора на пилотския състав за следващата година.

Ралф Шумахер посочи още една причина за оставането на Лоусън

В разговор за Sky Deutschland бившият състезател от Формула 1 призна, че новозеландецът заслужава да продължи да се състезава за отбора. "Лиам Лоусън със сигурност си заслужи още една година във Формула 1. Той се отличи с постоянство, докато Линдблад премина и през по-слаб период", коментира Шумахер.

Още: Защо Рейсинг Булс пренебрегна Никола Цолов? Шефът на отбора разкри какво е наклонило везните

Германецът обаче смята, че зад решението стоят и финансови съображения. Рейсинг Булс се бори за петото място при конструкторите, което носи значителни приходи от наградния фонд. "Заради позицията си в шампионата Рейсинг Булс получава повече пари. Това е допълнителна причина да задържиш опитен пилот, който може да поддържа висока пазарната стойност на отбора", обясни той.

Шумахер не изключи продажба на Рейсинг Булс

Бившият пилот на Уилямс и Тойота допусна и възможността Ред Бул да продаде втория си отбор в бъдеще. "Не съм сигурен дали има смисъл Ред Бул да притежава два отбора завинаги", заяви Шумахер. Тази перспектива според него прави резултатите и пазарната стойност на Рейсинг Булс още по-важни.

Любопитното е, че през септември германецът публично подкрепи Никола Цолов като кандидат за титулярното място на Лоусън. В крайна сметка обаче тимът от Фаенца предпочете да запази новозеландеца и Арвид Линдблад.

Още: Никола Цолов може да изпревари съперника си за Формула 1 в класация на Ред Бул