Готви се сериозна промяна в скаутското звено на Левски, която може да засегне и бъдещата селекция на отбора. По информация на "Мач Телеграф" една от основните фигури в спортно-техническата структура на "сините" – главният скаут Красимир Петров, е пред напускане на клуба. Според появилите се спекулации следващата му дестинация е Ботев Пловдив.

Връзката между новите назначения в Ботев и спекулациите около Мило Борисов

Петров има съществен принос за привличането на редица от футболистите, които оставиха следа в състава на Левски през последните години. Сред имената, свързвани с неговата работа, са Майкон, Рейналдо и Сержиньо.

Още: Промяната в правилото на БФС може да доведе до сериозни главоболия за Веласкес и Левски: Следващите два трансферни прозореца са ключови за бъдещето

Интересното е, че Петров може да не бъде единственият представител на скаутското звено на Левски, който ще премине към Пловдив. Очаква се заедно с него към "Колежа" да се присъедини и Георги Коруджиев. Той е зет на Наско Сираков - бившия собственик и настоящ почетен президент на Левски.

Евентуалното преминаване на скаутите към Ботев допълнително засилва спекулациите около бъдещето на собствеността в клуба. В публичното пространство се появиха информации, свързващи бизнесмена Мило Борисов с възможността да поеме контрола върху пловдивския тим. На този фон събирането на нов екип и привличането на хора с опит в изграждането на шампионски състав може да се разглежда като част от подготовка за бъдещи промени. Към момента обаче подобна връзка остава в сферата на спекулациите.

Още: Ботев е на прага на дълго чакано завръщане: Голямата звезда на тима този път има още една важна роля