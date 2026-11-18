Отдавна изборът на "Спортист на годината" в България не е изглеждал толкова труден. През 2026 година родният спорт може да се похвали с цяла група сериозни претенденти за най-престижното индивидуално отличие. Световни и европейски титли, олимпийски медали, исторически успех в Евролигата и впечатляващ пробив в автомобилните спортове. И макар Карлос Насар да влиза в надпреварата като основен фаворит, конкуренцията му този път е изключително сериозна.

Насар срещу Везенков и олимпийските герои

Карлос Насар продължи да доминира във вдигането на тежести. Българинът спечели световна и европейска титла, постави нови световни рекорди и отново доказа, че е сред най-големите имена в своя спорт. Александър Везенков обаче също има впечатляващи аргументи. Баскетболистът най-накрая покори Евролигата с Олимпиакос, като беше избран за MVP на редовния сезон и спечели приза за най-добър реализатор.

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Не бива да забравяме, че 2026-а беше олимпийска година. Лора Христова се превърна в национална сензация със своя бронзов медал в биатлона от Игрите в Милано–Кортина, а Тервел Замфиров донесе още едно олимпийско отличие на България в сноуборда. Подобни успехи традиционно имат особена тежест при определянето на победителя.

Цолов, Стилияна и още куп сериозни претенденти

Никола Цолов също направи феноменална година. Българския лъв записа шест победи във Формула 2 и продължава битката за шампионската титла. Подобно на Насар и Христова, той развълнува цяла България с представянето си. Ако беше получил титулярно място във Формула 1 за 2027 година, кандидатурата му щеше да бъде още по-силна. Но дори сега заслужава да бъде сред фаворитите.

Донякъде в сянка остава Стилияна Николова, въпреки че спечели световна титла на бухалки и още три сребърни медала от шампионата на планетата. Българската грация направи и силно Европейско първенство.

Не трябва да подценяваме и Семен Новиков, който стана световен шампион по борба, както и Божидар Саръбоюков, спечелил медали от световно и европейско първенство в леката атлетика. Йоана Илиева продължи да впечатлява във фехтовката, а Александър Николов затвърди позициите си сред най-силните волейболисти в света.

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